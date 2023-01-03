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河南虞城：努力开创招商引资项目建设新局面

2023年01月03日09:39 | 来源：人民网
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2022年以来，河南省虞城县坚持项目为王、致力产业倍增，深入思考“商丘之问”，大力弘扬“商丘精神”，全面展现“商丘之为”，围绕“以平台建园区、以园区促集聚、以集聚助回归、以服务赋势能”，扎实开展“三个一批”“万人助万企”活动，全县经济社会发展呈现良好态势。2022年前三季度，地区生产总值286.36亿元，总量、增速均居全市（县区）第1位。在全市重大项目建设观摩活动中，综合排序连续两次居全市东片区第1名。

以平台建园区。虞城县充分发挥国有平台公司对产业发展的引领作用、支撑作用、保障作用，以市场化方式激活国有资源、资产、资本、资金，为产业发展保驾护航。一是深化“管委会+公司”改革。2016年设立国有木兰公司，开启了高新区“管委会+公司”改革探索。2017年，以木兰公司为主体，分别组建了负责区内地产开发、返租承包土地、污水处理、综合服务、冷链物流建设等方面的5家全资子公司，高新区“管委会+公司”模式初具雏形。二是规划调整高新区。始终把高新区建设作为县域经济发展的主阵地、主战场、主引擎，目前，县高新区拥有四上企业221家，其中规模以上工业企业181家，年工业产值达500亿元。荣获“国家级工量具高新技术产业化基地”“国家级农业产业化示范基地”“中国最具投资吸引力产业园区”“河南最具成长潜力开发区”等。三是规划建设“十大区中园”。坚持以企业建园区，积极创新推行“园区开发+项目招引+运营服务+基金配套”的一体化推进模式，对“区中园”建设采取国有公司控股引入民营公司，先后组建了主导电镀生态园、食品工业园、医疗健康产业园、电商物流园、医疗辅材生产制造等5家混合所有制公司，大力发展特色鲜明的专业园区，筑巢引凤，让企业轻资产入驻。

以园区促集聚。产业园区是促进承接项目、集聚产业的重要支撑，虞城县坚持以园区聚产业、以产业带集群，把园区建设作为构建产业集群、蓄积发展能量的第一抓手。一是产业集聚。坚持以“区域化布局、园区化承载、集群化发展、项目化支撑”的发展思路，着力构建产业链、供应链、创新链、资金链、人才链“五链融合”，力求做到“大企业顶天立地、小企业铺天盖地”，培育了高端装备制造和食品加工“两个百亿产业集群”“一大新兴产业”。二是技术集聚。致力提升产业的科技创新水平，进一步加大企业科技创新培育力度，全面推动产学研深度融合发展。截至目前，全县智能化改造对标企业完成63家，创建省级智能工厂和智能车间各1家、智能化制造业标杆企业1家、工业设计中心1家、专精特新“小巨人”企业2家，创建市级智能化工厂5家、智能车间11家。三是资本集聚。积极依托国有平台公司融资优势，用有限的政府资本撬动社会资本参与十大“区中园”开发建设，进一步发挥与释放资本集聚效应的引领作用。截至目前，国有木兰公司累计完成融资35.21亿元，5家控股公司共引入社会资本12亿元。同时，我们成立了河南农开商虞现代农业产业投资基金，首期基金1.5亿元，全部用于做大做强食品加工业，延长豆制品产业发展链，预计年收储大豆30万吨，贸易额19.15亿元。

以集聚助回归。紧紧围绕园区产业集聚“黄金期”，以“乡情、亲情、友情”为纽带，以人才回归、企业回迁、资金回流为目标，拓展乡贤人才“朋友圈”，摆下惠企政策服务宴，集聚一批“回归经济”大项目、好项目。一是完善政策保障。先后出台《关于大力推进大众创业、万众创新的意见》《虞城县引导和鼓励农民工创业和返乡创业实施方案》等10余项政策，通过工商联、商会、在外人才服务站等组织，建立在外人员信息资源库，全面了解虞城籍在外创业成功人士的产业分布、生产经营情况和回归意向。二是提升回归承载力。以提品质、优环境为重点，把产业集聚区纳入城市建设范围，目前“四横八纵”路网体系、“四纵五横”水系框架基本形成，工业大道水系东延、仓颉大道水系南延、江浙大道水系打通等工程，以及产业集聚区集中供热、污水处理等项目稳步推进，基本实现了水、电、路、气、网全覆盖。陆续建成了国家钢卷尺及五金工具质检中心、国家级科技企业孵化器、双创综合体、保税物流中心、区域分拨中心等公共服务平台，为产品检验检测、企业孵化、技术创新、进出口贸易、电商物流等提供强力的要素支撑。三是强化宣传引导。通过讲好“创业故事”“回归故事”，收录编印《出彩虞城人》等方式，大力宣传回乡创业人士的成功事迹，激发他们眷恋故土、报答桑梓、回馈故里的热情，促进虞城籍人员回归、企业回迁、资金回流。

以服务赋势能。持续深化“放管服效”改革，推动政务服务标准化、规范化、便利化建设，优化审批流程，积极推进“多证合一、多审合一、多验合一”，全面实行“综窗受理、一网通办”。创新“双色马甲保姆式服务”“两转两创+智慧政务”“受审代三合一集成服务”模式，有效破解效率低、材料繁、操作难等痛点、难点。严格落实“13710”工作机制，深入开展“万人助万企”“企业活动日”活动，以“早餐会”“最多跑一次”“重点工作晨查”等制度为抓手，坚持“一企一策、一事一策、一时一策”，坚持“一个项目、一名县级领导、一个推进单位、一名专职人员、一套推进方案”的服务机制，千方百计为企业“排忧解难”，最大程度为企业“松绑助力”，为企业提供“保姆式”服务，做到“无事不扰、有求必应”，持续打造政策更优、服务更好、效率更高的营商环境，让企业家的脚步停留在虞城。虞城县营商环境评价综合排序连续两年居全市第1位，县行政服务中心入围“全国高质量发展营商环境优秀案例50强。（王支援）

(责编：董童、李源)
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