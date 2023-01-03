人民网北京1月3日电 （记者李栋）记者从农业农村部获悉，2022年，农业农村部组织开展了2次国家农产品质量安全例行监测工作，抽检范围涵盖蔬菜、水果、茶叶、畜禽产品、水产品等5大类产品106个品种130项参数14437个样品，总体合格率为97.6%，全国农产品质量安全状况保持稳定。

据介绍，农业农村部2022年例行监测共抽检了31个省份的1478个菜果茶生产基地、976辆蔬菜和水果运输车、518个屠宰场、315个养殖场、1231辆（个）水产品运输车和暂养池、1191个农产品批发（农贸）市场。抽检结果显示，蔬菜、茶叶、畜禽产品、水果、水产品合格率分别为97.1%、98%、99.1%、98.8%、95.8%。

分品种看，抽检的蔬菜中，水生蔬菜、甘蓝类蔬菜、瓜类蔬菜、茄果类蔬菜、食用菌合格率分别为100%、98.8%、99.4%、97.8%、99%。

畜禽产品中抽检结果显示，猪肝全部合格，羊肉、牛肉、猪肉、禽肉和禽蛋类的抽检合格率分别为99.4%、98.2%、99.7%、98.7%和98.1%。大宗养殖水产品抽检结果为：鳙鱼、对虾、鳜鱼、鲢鱼合格率分别为98.9%、100%、98.7%、99.4%。

农业农村部相关负责人表示，已及时将监测结果通报各地，并要求地方农业农村部门采取针对性措施管控风险。“以重点品种为突破口，组织开展农产品药物残留突出问题攻坚治理，加强生产过程监督检查，转变病虫害防控方式，推动建立减药控残工作机制。”该负责人介绍，同时广泛开展农产品质量安全法宣传贯彻，用好食用农产品承诺达标合格证制度，强化乡镇农产品质量安全网格化日常监管，实施风险等级上墙动态公示，推进农安信用试点。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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