原标题：长安汽车举办“看见明天——构造未来情感空间”沙龙 探索汽车设计未来

2022年12月29日，长安汽车举办“看见明天——构造未来情感空间”2022首届长安汽车设计日全新设计理念品鉴沙龙。

在沙龙的圆桌论坛上，来自产、学、研、媒、用各界的专家学者就“当代用户需求与设计潮流的变化趋势”“如何让情感设计与用户感知更好融合”以及“如何构建车内的情感空间”等多个议题展开了讨论。

中国服装设计师协会副主席苏永刚分享了自己的观点，“创新力已成为产业可持续发展的核心推动力，未来需要做些什么？未来会有怎样的生活方式？未来的时尚概念如何？都需要足够迅猛的创新速度，才能适应快速变化的需求。”

而在新能源的大背景下，以用户需求和用车场景为核心的产品研发思路，才能更好服务于每个出行者、赢得市场和用户青睐的核心优势。Thought works总监马彦青认为，“当下，新一代年轻人将自我感受放在一个空前重要的位置，他们的生活方式、情感诉求都在不断发生变化。唯有探寻人们潜在的情感诉求和价值观念，才能透过现象抵达本质，编织成对未来的预判。”

知名工业设计师时晓曦也赞同情感诉求，他认为，“从产品到空间，再到生活的方方面面，当设计师不仅仅将想象力聚焦在具体的物品上，想象力的外延将会带我们进入到更加丰满的情感互通和创新体验中。”水滴汽车创始人CEO武卫强则分析了中国汽车设计经历的模仿、跟随、超越三个阶段。“长安设计的进化，也是中国汽车设计变迁的一个缩影。从‘旧汽车’到‘新汽车’，中国设计正在向世界展示它的力量。”

米梦冬就汽车设计如何满足用户情感、数字化社会汽车空间如何营造“在地感”、情绪化设计等做出分享。他提出：“配合情绪变化的感观设计与汽车空间的完美融合，让用户尽情感知触手可及的一切，才是未来设计的核心。”

主题发言结束后，与会嘉宾们围绕“情感空间”展开讨论，对于“如何让情感设计与用户感知相融合？车内的情感空间如何构建？”等议题发表了看法。

苏永刚认为，“无论任何设计，任何产品，用户最直接的感受，首先要满足心理需求。设计要能够感受到这种需求，按照这种逻辑去设计，去满足用户不同的体验。同时，不断增强设计的前瞻性和未来性，才能呈现与时代同行的设计。”

时晓曦认为，汽车设计关键要摆脱“只是交通工具”的概念。汽车作为情感空间，确实可以做一些外延。

“车内设计应关注用户的自我认知，关注人与车之间的关系”，是与会嘉宾的共同主张，也是长安汽车基于场景迁移和交互，构建起车内情感空间的初衷所在。

2022年12月28日，“重构想象 创领未来”2022首届长安汽车设计日启幕，长安汽车全新设计理念“纵横万象”正式发布。基于这一理念打造的首款量产产品“横之境”——逸达和全球首发概念车也随之发布。

正如水滴汽车创始人、CEO武卫强所言，从“旧汽车”到“新汽车”，不只是电动化、智能化那么简单。随着汽车向电气化、智能化、数字化全面转型，科技水平不断突破进化，汽车被赋予更深层次的定义，由单纯的交通工具，变为物理世界和数字世界的融合体和与用户共同成长的“智慧生命体”。

长安汽车用更加前瞻的设计思维，以全新“纵横万象”设计理念，来响应多元的、快速变化的用户需求。

(责编：曹淼、李源)

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