人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

长安汽车举办“看见明天——构造未来情感空间”沙龙

2023年01月03日12:49 | 来源：新华网
小字号

原标题：长安汽车举办“看见明天——构造未来情感空间”沙龙 探索汽车设计未来

2022年12月29日，长安汽车举办“看见明天——构造未来情感空间”2022首届长安汽车设计日全新设计理念品鉴沙龙。

在沙龙的圆桌论坛上，来自产、学、研、媒、用各界的专家学者就“当代用户需求与设计潮流的变化趋势”“如何让情感设计与用户感知更好融合”以及“如何构建车内的情感空间”等多个议题展开了讨论。

中国服装设计师协会副主席苏永刚分享了自己的观点，“创新力已成为产业可持续发展的核心推动力，未来需要做些什么？未来会有怎样的生活方式？未来的时尚概念如何？都需要足够迅猛的创新速度，才能适应快速变化的需求。”

而在新能源的大背景下，以用户需求和用车场景为核心的产品研发思路，才能更好服务于每个出行者、赢得市场和用户青睐的核心优势。Thought works总监马彦青认为，“当下，新一代年轻人将自我感受放在一个空前重要的位置，他们的生活方式、情感诉求都在不断发生变化。唯有探寻人们潜在的情感诉求和价值观念，才能透过现象抵达本质，编织成对未来的预判。”

知名工业设计师时晓曦也赞同情感诉求，他认为，“从产品到空间，再到生活的方方面面，当设计师不仅仅将想象力聚焦在具体的物品上，想象力的外延将会带我们进入到更加丰满的情感互通和创新体验中。”水滴汽车创始人CEO武卫强则分析了中国汽车设计经历的模仿、跟随、超越三个阶段。“长安设计的进化，也是中国汽车设计变迁的一个缩影。从‘旧汽车’到‘新汽车’，中国设计正在向世界展示它的力量。”

米梦冬就汽车设计如何满足用户情感、数字化社会汽车空间如何营造“在地感”、情绪化设计等做出分享。他提出：“配合情绪变化的感观设计与汽车空间的完美融合，让用户尽情感知触手可及的一切，才是未来设计的核心。”

主题发言结束后，与会嘉宾们围绕“情感空间”展开讨论，对于“如何让情感设计与用户感知相融合？车内的情感空间如何构建？”等议题发表了看法。

苏永刚认为，“无论任何设计，任何产品，用户最直接的感受，首先要满足心理需求。设计要能够感受到这种需求，按照这种逻辑去设计，去满足用户不同的体验。同时，不断增强设计的前瞻性和未来性，才能呈现与时代同行的设计。”

时晓曦认为，汽车设计关键要摆脱“只是交通工具”的概念。汽车作为情感空间，确实可以做一些外延。

“车内设计应关注用户的自我认知，关注人与车之间的关系”，是与会嘉宾的共同主张，也是长安汽车基于场景迁移和交互，构建起车内情感空间的初衷所在。

2022年12月28日，“重构想象 创领未来”2022首届长安汽车设计日启幕，长安汽车全新设计理念“纵横万象”正式发布。基于这一理念打造的首款量产产品“横之境”——逸达和全球首发概念车也随之发布。

正如水滴汽车创始人、CEO武卫强所言，从“旧汽车”到“新汽车”，不只是电动化、智能化那么简单。随着汽车向电气化、智能化、数字化全面转型，科技水平不断突破进化，汽车被赋予更深层次的定义，由单纯的交通工具，变为物理世界和数字世界的融合体和与用户共同成长的“智慧生命体”。

长安汽车用更加前瞻的设计思维，以全新“纵横万象”设计理念，来响应多元的、快速变化的用户需求。

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
产学研深度融合 “留好用好”科技人才助推企业创新发展
　　人民网北京1月3日电 （王绍绍）济济多士，乃成大业。人才是企业创新的第一资源，是高质量发展过程中的重要力量和显著优势。…
2022年全国农产品质量安全状况保持稳定 监测总体合格率为97.6%
　　人民网北京1月3日电 （记者李栋）记者从农业农村部获悉，2022年，农业农村部组织开展了2次国家农产品质量安全例行监测工作，抽检范围涵盖蔬菜、水果、茶叶、畜禽产品、水产品等5大类产品106个品种130项参数14437个样品，总体合格率为97.6%，全国农产品质量安全状况保持稳定。  据介绍，农业农村部2022年例行监测共抽检了31个省份的1478个菜果茶生产基地、976辆蔬菜和水果运输车、518个屠宰场、315个养殖场、1231辆（个）水产品运输车和暂养池、1191个农产品批发（农贸）市场。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部