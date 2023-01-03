原标题：2022年清华大学工程博士秋季论坛成功举办

2022年12月31日至2023年1月1日，“2022年清华大学工程博士秋季论坛”在浙江海盐成功举办。此次论坛首次由清华大学与中核集团共同举办，探索出了校企共同围绕重大现实问题开展高端学术交流的新模式。

本次论坛以“绿能低碳?合创未来”为主题，以线上线下融合方式举办，首次面向相关单位开放学术论坛，在线参与人数超过30万人，产生了积极广泛影响，为研究解决国家重大领域“卡脖子”问题贡献了清华大学和中核集团的智慧和力量。此外，论坛还首次将党日活动融入学术论坛，在伟大红船精神的诞生地浙江嘉兴，以实际行动宣传贯彻党的二十大精神。

论坛开幕式于2022年12月31日上午举行，清华大学副校长姜培学、中核集团副总经理曹述栋分别作开幕致辞。

姜培学在致辞中首先对本届论坛的举办表示祝贺。他指出，清华大学工程博士论坛作为学校工程博士人才培养的重要环节，是工程博士生创新成果的重要展示，也是推进工程博士教育改革的重要举措，对于推进产教融合、助力行业攻关、服务国家战略，高起点、高质量地培养造就工程技术领军人才具有深远意义。清华大学与中核集团已有近26年的连续合作历史，双方联合培养的一批批优秀人才已成长为核科学与技术领域的资深专家或专业带头人，为中核集团及我国核事业的蓬勃发展作出了重要贡献。姜培学希望，此次论坛的举办能为攻克工程核心技术难题、推动校企深度产教融合作出更大贡献。

曹述栋在致辞中表示，中核集团和清华大学的校企合作源远流长，多年的实践证明，校企联合培养人才，开辟了高层次人才自主培养的新路径，是我国人才资源开发的创新之举。新时代核事业的发展迎来了新的机遇和挑战，更加需要大批高层次工程技术人才，需要大批高水平产业合作伙伴，这将为工程博士生在内的各类人才提供施展才华、实现梦想的舞台。他希望清华大学与中核集团能够继续加深科研攻关、人才培养、成果转化等方面合作，筑牢“小核心，大协作”的科技创新体系，共同打造协同创新的产业生态链，共同解决国家重大工程技术问题，促进企业技术进步，推动产业结构升级，加快建设清洁低碳、安全高效的能源体系，为美好生活赋能提速，为强核强国创新奉献。

在开幕式后的主旨报告环节中，中国工程院院士、中核集团科技委资深顾问叶奇蓁，中国工程院院士、北京航空航天大学教授王华明，中国工程院院士、中国石油大学（北京）教授张来斌，中核集团首席专家邢继为听众带来了主题鲜明、内容丰富的专题报告，为参会工程博士生提供了有益的指引和启迪。2022年12月31日下午的口头报告环节中，各工程博士生围绕电子信息、机械、能源动力、材料与化工、资源与环境、土木水利六个专业类别分为四组对各自研究成果进行了生动详细的汇报展示，评审专家就汇报内容的研究价值、学术规范性和创新性给予细致点评和充分指导，现场气氛热烈，学术气氛浓厚。随后，“绿色低碳与能源技术发展论坛”及论坛颁奖仪式也于2023年1月1日举行。

工程博士论坛作为工程博士培养的重要环节，已成为清华大学推进工程博士培养改革创新的长效品牌活动。本届论坛以线上线下融合方式搭建了一个高水平的学术交流平台，为工程博士生拓宽学术视野、提升创新能力提供了宝贵的学习机会，也让参会人员对中核集团的创新发展有了更加深入的认识，已成为双方校企合作的示范名片。（都芃）

(责编：董童、李源)

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