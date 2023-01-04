万达集团：2022年新增就业20.1万人
2023年01月04日11:09 | 来源：央广网
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原标题：万达集团2022年新增就业20.1万人，约占全国新增就业1.7%
1月3日，万达集团公布2022年度新增就业数据。全年新增服务业就业20.1万人，其中大学生超过10.2万人，约占2022年全国新增就业的1.7%，超额完成万达年度就业目标。
2022年初，万达集团制定了全年计划，新开业55个万达广场，确保新增服务业就业岗位20万人、其中大学生10万人。但持续的疫情给企业经营带来严重影响，万达集团勇敢面对，克服种种困难，用坚韧毅力完成企业年度开业计划，全年新开业55个万达广场、27个万达酒店、105家万达影城、61家宝贝王乐园，超额完成全年新增就业目标。
为缓解社会就业压力，万达集团还联合各地政府、用人单位以及人才招聘机构，把万达广场打造成“就业中心”。在全国建立115个常态化“万达广场人才招聘市场”，全年举办385场大型公益招聘活动，联动用人单位3.5万家，提供就业岗位36.1万个，达成就业意向8.4万人。针对大学生就业，万达还自建1038家“大学生就业实习基地”，其中344家就业基地获得各地政府官方认证，全年为超过5万名大学生提供见习实习岗位。
万达集团始终把创造就业作为企业社会责任的核心内容，连续多年成为全国创造就业最多的企业之一。截至2022年底，万达已在全国累计开业473座万达广场、120个万达酒店、825家万达影城、385家宝贝王乐园，共创造稳定服务业就业岗位191.6万个，其中大学生89.5万人。
(责编：董童、李源)
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