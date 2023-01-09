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2022中国十大经济新闻人物揭晓

2023年01月09日09:03 | 来源：中国经济传媒协会
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原标题：2022中国十大经济新闻人物揭晓

　　1月6日，2022中国十大经济新闻人物颁奖盛典隆重召开。

　　“中国梦杯·2022中国十大经济新闻人物”评选是由中国经济传媒协会主办，新浪财经、第一财经联合承办，从“创新性、颠覆性、前瞻性、成长性、持续性”五个维度出发，评选2022年引领商业之美、产业创变、时代之潮的十大经济新闻人物及新锐奖得主。

　　其中，当选“2022中国十大经济新闻人物”的是：

　　新东方教育科技集团创始人、董事长俞敏洪；

　　中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司党委书记、董事长，贵州茅台酒股份有限公司党委书记、董事长丁雄军；

　　新疆中泰（集团）有限责任公司党委书记、董事长王洪欣；

　　浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司党委书记、董事长毛剑宏；

　　通威集团董事局主席刘汉元；

　　美的集团董事长兼总裁方洪波；

　　新兴际华集团有限公司党委书记、董事长贾世瑞；

　　山东能源集团有限公司党委书记、董事长，兖矿能源集团股份有限公司董事长李伟；

　　比亚迪股份有限公司董事长兼总裁王传福。

　　同时，还有四位快递外卖小哥作为代表，荣获了“2022中国经济新闻人物特别奖”。

　　此外，华厦眼科医院集团董事长苏庆灿，山东玲珑轮胎股份有限公司董事长、总裁王锋，能链联合创始人、能链控股总裁，能链智电创始人、CEO 王阳获得“2022中国经济新闻人物新锐奖”。

(责编：赵竹青、陈键)
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