本报北京1月10日电 （记者廖睿灵）住房和城乡建设部10日发布《关于加快住房公积金数字化发展的指导意见》。指导意见提出，到2025年，中国将基本形成全系统业务协同、全方位数据赋能、全业务线上服务、全链条智能监管的住房公积金数字化发展新模式，服务事项“网上办、掌上办、就近办、一次办”更加好办易办。

当前，全国住房公积金实际缴存人数达1.64亿，实缴单位超过416万个，跨区域的数据共享和互联互通工作取得较大进展。指导意见提出，构建便捷高效的数字化服务新模式。一方面，推进服务标准化规范化便利化。编制全国住房公积金服务事项基本目录和实施清单，建立动态调整机制。各地要依据全国住房公积金服务事项基本目录和实施清单，编制本地服务事项目录和实施清单。推动同一服务事项受理条件、服务对象、办理流程、申请材料、法定办结时限、办理结果等要素全国统一。

另一方面，推动服务跨地域、跨部门协同。指导意见要求，不断完善异地业务协同办理机制，运用数字技术提升信息协查、业务联办效能。住房公积金管理中心要推进业务系统与全国住房公积金监管服务平台的对接融合，优化异地业务办理流程，压缩办理时限，切实提高“跨省通办”协同效率。推进跨部门服务事项“一件事一次办”，主动将住房公积金的缴存、提取等业务与企业开办、员工录用、职工退休等多个相关联事项集成办理，实现“一次告知、一表申请、一套材料、一窗（端）受理、一网办理”。

近年来，住房公积金服务不断实现创新。2021年，住房公积金小程序上线运行，全国统一入口、统一受理、统一标准的线上服务渠道建设加快推进。同时，住房公积金覆盖人群更广。2021年，重庆、成都、广州、深圳、苏州、常州等6个城市稳妥推进灵活就业人员参加住房公积金制度试点，有效助力解决灵活就业人员的住房问题。

住房和城乡建设部住房公积金监管司副司长王旭东表示，未来，将通过推进住房公积金数字化，不断深化“放管服”改革，推动更多服务事项从网上可办到全程网办、好办易办，推广“7×24”小时线上办事服务，并根据群众的办事需求和使用习惯，实现“一看就能懂、一点就能办”。

(责编：袁勃、杨光宇)

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