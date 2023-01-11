本报北京1月10日电 （记者徐佩玉）中国人民银行日前公布2022年第三季度支付体系运行总体情况。数据显示，我国支付体系运行平稳，银行账户数量、银行卡数量、电子支付业务量等总体保持增长。

银行账户数量小幅增长。截至三季度末，全国共开立银行账户140.93亿户，环比增长0.85%。单位银行账户数量保持增长。截至三季度末，全国共开立单位银行账户9066.43万户，环比增长2.59%。

银行卡数量小幅增长。截至三季度末，全国共开立银行卡93.82亿张，环比增长0.89%。其中，借记卡85.75亿张，信用卡和借贷合一卡8.07亿张，环比分别增长0.96%和0.08%。人均持有银行卡6.64张。其中，人均持有信用卡和借贷合一卡0.57张。三季度，全国银行共办理非现金支付业务1276.37亿笔，金额 1276.10万亿元，同比分别增长6.61%和15.05%。

银行电子支付业务量总体增长。三季度，银行共处理电子支付业务753.75亿笔，金额806.68万亿元，同比分别增长6.14%和9.43%。其中，网上支付业务270.39亿笔，金额660.45万亿元，同比分别增长0.77%和12.47%；移动支付业务435.93亿笔，同比增长11.56%，金额125.09万亿元，同比下降1.36%；电话支付业务0.63亿笔，金额2.50万亿元，同比分别下降18.52%和22.89%。

支付系统方面，人民币跨境支付系统业务量保持增长。三季度，人民币跨境支付系统处理业务123.18万笔，金额25.43万亿元，同比分别增长43.76%和17.30%。日均处理业务1.90万笔，金额3912.15亿元。

(责编：袁勃、杨光宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经