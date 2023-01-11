本报记者 罗珊珊 王永战

巴斯夫集团在广东湛江投资建设的巴斯夫（广东）一体化基地。

新华社发

在一汽—大众华东基地焊装车间，机器人进行焊接作业。

梁孝鹏摄（影像中国）

空客天津总装线上的A321飞机。

新华社记者 赵子硕摄

新年伊始，外资企业在中国发展信心不减、动作不断——

福建厦门，施耐德电气新一代数字化电能质量成套设备下线、全新柔性生产线同步启用。中国已成为施耐德电气全球第二大市场、重要的供应链基地以及全球四大研发基地之一。

四川成都，空中客车（以下简称空客）在欧洲之外布局的首个飞机全生命周期服务项目有序推进。

中央经济工作会议将“更大力度吸引和利用外资”作为2023年重点工作任务，提出要推进高水平对外开放，提升贸易投资合作质量和水平。

新的一年，如何进一步稳住外商投资预期，促进外资稳存量、扩增量，培育国际经贸合作新增长点？近日，记者采访了相关部门负责人和专家学者。

扩准入

合理缩减外资准入负面清单，扩大开放力度

提高利用外资水平，开放大门要越开越大，让更多外资进得来。

2023年1月1日，《鼓励外商投资产业目录（2022年版）》正式生效施行，总条目1474条，与2020年版相比，增加239条、修改167条。外商投资鼓励目录内的行业领域，可享受关税减免、土地优先供应等优惠政策。

鼓励目录越来越长，负面清单越来越短。近年来，我国持续降低外资准入门槛，全国和自贸试验区外资准入负面清单已分别缩减至31条和27条，形成了制造业基本开放、农业服务业稳步持续开放的格局。

商务部新闻发言人束珏婷表示，要实施好新版鼓励外商投资产业目录以及制造业、研发中心等专项政策，引导外资投向先进制造、现代服务、节能环保、科技创新等重点领域，优化区域引资结构，巩固东部沿海地区引资优势，提升中西部和东北地区引资能力。

中央经济工作会议提出，要扩大市场准入，加大现代服务业领域开放力度。

继续扩大开放，要抓关键领域。当前，服务业已成为我国吸引外资的主引擎。2022年前11月，我国实际使用外资金额11560.9亿元，其中服务业实际使用外资金额8426.1亿元。“提高服务业开放水平是增强产业竞争力和维护供应链安全的关键。”中国国际经济交流中心科研信息部副部长王晓红说，要把推动数字技术、研发设计、医疗健康、文化教育等服务领域开放作为改善供给侧结构、满足消费升级需求、推动制造业转型和发展数字经济的重要支撑。

近日，国务院批准沈阳、南京、杭州、武汉、广州、成都等6个城市开展服务业扩大开放综合试点，此前我国已经在北京、天津、上海、海南、重庆等5省市开展试点，在北京推出科技研发、金融服务实体经济等领域近70项政策创新，在天津等4省市推出151项差异化试点措施，加快探索服务业对外开放。

得益于重庆推动服务业扩大开放综合试点、中新（重庆）战略性互联互通示范项目建设，新加坡ICHAM资产管理公司获批重庆市合格境内有限合伙人（QDLP）对外投资试点资格，并在重庆设立全资子公司毅德基金。“我们在中国顺利取得QDLP对外投资业务牌照，可以在中国境内融资，投资于新加坡及其他海外市场，2023年，我们将积极开展业务，助力打通中国与国际市场的双向跨境投融资渠道。”毅德基金总裁陈佩良说。

专家认为，要充分发挥好自贸试验区、海南自由贸易港、服务业扩大开放试点示范地区、国家级经济技术开发区等开放平台先行先试的作用和制度集成创新的优势，积极探索数字经济、金融等前沿领域的对外开放，加大压力测试力度，加快试点经验向全国复制推广。

优环境

持续打造一流营商环境，促进公平竞争

外资进得来，还要留得住。“要牢牢抓住改善营商环境这个‘牛鼻子’，国际投资者在全球开展布局，在一定程度上是对各个国家营商环境的投票。”国务院发展研究中心副主任隆国强说。

中央经济工作会议提出，要落实好外资企业国民待遇，保障外资企业依法平等参与政府采购、招投标、标准制定，加大知识产权和外商投资合法权益的保护力度。要积极推动加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定和数字经济伙伴关系协定等高标准经贸协议，主动对照相关规则、规制、管理、标准，深化国内相关领域改革。

2020年1月1日起施行的外商投资法是我国外商投资领域的基础性法律，对外商投资的准入、促进、保护、管理等作出了统一规定。隆国强表示，我国已经连续3年清理了与外商投资法不符的法规、规章、规范性文件，推动了500多份文件的立改废，还要继续做好这一工作。商务部相关负责人表示，深入实施外商投资法，继续开展与外商投资法不符措施的清理工作。

在采访中，有外资企业向记者反映，在参加政府采购和招投标、制定标准、获得政策支持和优惠待遇等方面仍会遇到一些困难，一些地方的管理水平有待提升，各部门间缺乏信息共享机制，外资企业需要多头填报，管理部门对外商投资信息也难以全面准确掌握。

王晓红表示，要坚持公平竞争原则，在补贴、政府采购、重大项目招投标方面做到内外资一视同仁，推进政府采购公开、透明和市场化。推进“全国一张清单”管理，按照“非禁即入”原则，促进各类主体平等参与市场竞争和享受各类政策待遇。加强工商、税务、海关、金融、保险等部门综合执法建设，提高政府服务效能，实现信息互换、监管互认、执法互助。

强服务

做好外资企业服务工作，便利合作往来

空客飞机全生命周期服务项目非常复杂，涉及众多业务板块，建成后将主要开展飞机停放与存储、升级改装、机身维修维护及二手飞机和可用航材的管理和贸易等业务。

“从签订合作意向书到项目正式动工，只花费了6个多月时间，中国政府的服务效率跑出了‘加速度’。”空客相关负责人胡永东表示，在项目推进中，四川省以及成都市的有关部门主动对接、积极协调，采取了许多创新合作模式。传统模式是业务主体方采购重大设备，这次采用融资租赁方式，大大减轻了项目推进的资金压力。

中央经济工作会议提出，要为外商来华从事贸易投资洽谈提供最大程度的便利，推动外资标志性项目落地建设。

2022年以来，四川突出外资制造业招引重点，先后举办中外知名企业四川行活动季、世界动力电池大会、跨国公司投资四川恳谈会等多场推介活动，促成法国空客全生命周期项目、美国GE医疗西部首个精准医疗产业化基地等重大项目相继签约开工建设，实现制造业到资同比增长95.44%。四川省经合局外资处处长林丽表示，2023年，四川将聚焦重点区域重点产业，引进汽车制造、能源化工和生产性服务业等领域的重点外资企业，促成一批标志性项目落地。

商务部相关负责人表示，将持续加大投资促进和服务保障力度。发挥外贸外资协调机制及其重点外资项目工作专班作用，加强与外资企业、商协会常态化沟通交流，及时协调解决企业经营、项目建设中的困难问题，为外商来华从事贸易投资提供更大程度的便利。发挥双边投资促进机制、全国各级投资促进机构等的作用，持续开展“进博会走进地方”“跨国公司地方行”等投资促进活动，支持各地开展招商引资活动，加快推动外资标志性项目落地建设。

施耐德电气全球执行副总裁尹正表示：“中国经济展现的澎湃活力，给我们带来巨大发展机遇。”

本期统筹：祁嘉润

制图：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2023年01月11日 02 版）

(责编：杨光宇、袁勃)

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