本报记者 刘志强

建立日调度机制，对央企所属195个煤矿、572个煤电厂、727个水电站、96个燃气电厂实施动态监测；创新推动国有资本运营公司和发电企业，发行2000亿元能源保供特别债进行注资，资金到位后第一时间拨付基层电厂；对承担保供任务的中央企业实施专项考核加分奖励和工资总额特别奖励……近期，在国务院国资委组织指导下，广大中央企业坚决扛起主体责任，增产增供、稳市稳价，全面打响了能源保供攻坚战。

国务院国资委党委书记张玉卓表示，国资央企将提高政治站位，树牢底线思维，以更大工作力度、更实工作作风，全力做好迎峰度冬能源电力保供稳价工作，为保障经济社会平稳运行作出新的更大贡献。

发电企业确保发得出、顶得上，煤炭企业全力增产量、稳价格

党员带头坚守生产一线，核心岗位人员驻厂值守，加强设备巡检，确保机组稳定运行……新年前后，在大唐托克托发电公司，广大一线员工坚守岗位，全力保障首都安全用电。作为承担三北地区8亿平方米居民供热任务的能源央企，大唐集团千方百计提升燃煤库存，扎实推进供电供热各项工作。

2022年11月1日，东北地区首个核能供暖项目——国家电投辽宁红沿河核电站核能供暖示范项目正式投运供热。该项目利用核电站汽轮机抽汽作为热源，让红沿河镇实现清洁供暖。目前，国家电投运行机组194台，运行容量7445万千瓦，承担供热任务的机组均安全稳定运行。

中国华能全力做好电力生产、采暖供热、煤炭生产调运、电煤储备等工作；中国华电元旦期间主要生产指标超计划完成且高于去年同期；中核集团旗下25台核电机组保持安全稳定运行；中广核汕尾近海浅水区140万千瓦海上风电基地全面建成投产……2022年以来，中央发电企业累计发电5万亿千瓦时，占全国比重达63.1%，高出装机规模占比8.4个百分点；在煤电价格倒挂的情况下依然顶峰发电，非计划停运及出力受阻情况明显好于全国水平。

“各岗位注意，各控制人员准备，开机生产！”1月1日15时，在国家能源集团神东煤炭上湾煤矿综采一队，随着工作人员一声指令，智能采煤工作面设备安全启动。近期，国家能源集团坚决扛起能源保供责任，巩固提升煤电路港航化一体化运营优势，保煤保电、增产增供。

发电企业确保发得出、顶得上，煤炭企业全力增产量、稳价格。2022年以来，中央企业煤炭日均产量296万吨，同比增长7.6%，再创历史新高。国家能源集团、中煤集团两家企业带头执行电煤中长期合同，自产煤合同签约率达93.6%、履约率近100%。

电网企业加大跨区余缺互济力度，补缺口、保安全

“设备和导线温度正常，没有发现其他异常情况。”2022年12月29日，贵州铜仁德江县煎茶镇重华村白雪皑皑，来自南方电网煎茶供电所的电力工人冒着冰雪巡查线路。工作人员安明学说：“越是天气恶劣，越要加强对线路设备的巡视，只有把这些线路巡视完，老百姓用电才不会出问题，我的心里才踏实。”

入冬以来，我国部分地区接连迎来寒潮降温天气。国家电网、南方电网等电网企业尽锐出战、冲锋一线，全力确保电网安全稳定运行和电力可靠供应。

既守护群众温暖过冬，也保障生产正常运行。1月1日，浙江平湖市气温下降，箱包产业园的生产却是热火朝天……面对园区企业的供电需求，国网浙江电力深化政企协同，联合相关单位成立重点企业服务专班，保障节日期间供电服务平稳有序。

冬天以来，中央电网企业加大跨区余缺互济力度，最大限度补缺口、保安全。国家电网、南方电网两家企业发挥大电网平台优势，守住了电网安全的生命线和民生用电的底线。

石油石化和管网中央企业加强调度协调，保障冬季用气供得上、稳得住

2022年12月27日，中国石油长庆油田天然气年产量突破500亿立方米，约占全国同期天然气产量的1/4。2022年，长庆油田高质量推进百亿立方米产能建设，2590口新井全部完钻。

2022年12月28日，中国石化“深地工程”再获突破，位于四川盆地的风险探井——元深1井顺利完钻，完钻井深8866米，到达目前四川盆地埋深最深的油气层。目前，中国石化在四川盆地矿权区内拥有深层天然气资源量15万亿立方米。

2022年12月30日，在位于海南三亚东南200公里外的深海海域，随着“海洋石油982”钻井平台将钻头打向地层5000米深处，“深海一号”大气田二期工程全面开工。未来，“深海一号”的天然气储量有望增至1500亿立方米，高峰年产量有望增至45亿立方米，相当于海南岛2021年天然气消耗量的90%。

近期，石油石化和管网中央企业加强调度协调，有效保障冬季用气供得上、稳得住。

中国石化、中国石油、中国海油等企业在确保气田高位运行的基础上，稳步推进页岩气勘探开发，加快海上气田建设，加大进口油气资源获取力度。2022年自产天然气达到1899.9亿立方米，同比增长7.1%；总库存达177.2亿立方米，同比增长17.2%，1750亿立方米天然气资源保障任务全部落实到位。

此外，自2022年11月1日供暖季开启以来，国家管网集团5万公里天然气管道累计输气量达450亿立方米，与管网相连的14座储气库全部启动采气，日采气峰值突破1.6亿立方米，有力地提升了东北及华北、华东地区的天然气保供能力。

国务院国资委表示，将对煤炭、发电、电网、石油石化和管网等企业分类精准施策、全力提质增效，高质量打好能源电力保供阵地战、攻坚战。

《 人民日报 》（ 2023年01月11日 07 版）

(责编：杨光宇、袁勃)

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