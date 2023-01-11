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二〇二二年金融统计数据显示

我国人民币贷款增加超二十一万亿元

同比多增一点三六万亿元

2023年01月11日05:38 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京1月10日电  （记者吴秋余）中国人民银行发布的2022年金融统计数据显示，去年全年，我国人民币贷款增加21.31万亿元，同比多增1.36万亿元。其中12月份，人民币贷款增加1.4万亿元，同比多增2665亿元。截至2022年12月末，我国本外币贷款余额219.1万亿元，同比增长10.4%，人民币贷款余额213.99万亿元，同比增长11.1%。

　　分部门看，2022年，住户贷款增加3.83万亿元，其中，短期贷款增加1.08万亿元，中长期贷款增加2.75万亿元；企（事）业单位贷款增加17.09万亿元，其中，短期贷款增加3.03万亿元，中长期贷款增加11.06万亿元，票据融资增加2.96万亿元；非银行业金融机构贷款增加1254亿元。

　　在存款方面，去年全年，我国人民币存款增加26.26万亿元，同比多增6.59万亿元。其中，住户存款增加17.84万亿元，非金融企业存款增加5.09万亿元，财政性存款减少586亿元，非银行业金融机构存款增加1.38万亿元。

　　据初步统计，2022年全年，我国社会融资规模增量累计为32.01万亿元，比上年多6689亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加20.91万亿元，同比多增9746亿元。截至2022年末，我国社会融资规模存量为344.21万亿元，同比增长9.6%。其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为212.43万亿元，同比增长10.9%。

　　在货币供应量方面，截至2022年12月末，我国广义货币（M2）余额266.43万亿元，同比增长11.8%，增速比上月末低0.6个百分点，比上年同期高2.8个百分点；狭义货币（M1）余额67.17万亿元，同比增长3.7%，增速比上月末低0.9个百分点，比上年同期高0.2个百分点；流通中货币（M0）余额10.47万亿元，同比增长15.3%。去年全年净投放现金1.39万亿元。

　　2022年，我国经常项下跨境人民币结算金额为10.51万亿元，其中货物贸易、服务贸易及其他经常项目分别为7.92万亿元、2.59万亿元；直接投资跨境人民币结算金额为6.76万亿元，其中对外直接投资、外商直接投资分别为1.92万亿元、4.84万亿元。


　　《 人民日报 》（ 2023年01月11日 10 版）
(责编：杨光宇、袁勃)
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