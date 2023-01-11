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重庆组织商贸团出海开拓市场

2023年01月11日05:38 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报重庆1月10日电  （记者常碧罗）一支由重庆市商务委牵头、23家渝企组成的商贸团近日启程前往马来西亚和泰国，开展为期8天的东南亚行，这是重庆“百团千企”国际市场开拓行动的首站活动。

　　“‘百团千企’国际市场开拓行动是企业需求和政府服务的有机结合点，希望通过政府部门带头走出去，向企业释放更多积极信号，让他们更有信心。”重庆市商务委党组成员、副主任许新成介绍，此次出访的23家企业涉及五金工具、通用机械、汽摩、食品、轻纺等9个行业，涵盖了重庆特色优势产品各领域。

　　根据“百团千企”国际市场开拓行动，重庆市商务委今年将组织出国出境团组100个以上，支持1000家以上外贸企业走出去，助力企业参展参会、商务对接、拜访新老客户，拓市场抢订单促增长，推动全市外贸转型升级、稳进增效。


　　《 人民日报 》（ 2023年01月11日 10 版）
(责编：杨光宇、袁勃)
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