原标题：更好服务实体经济发展，浦发信用卡持续为消费注入金融信心

中国经济走过了不平凡的一年。回顾2022年经济运行特点，“稳”是鲜明底色，“进”是昂扬旋律，而这其中，坚定实施扩大内需战略，是加快构建新发展格局的关键着力点，推动经济持续健康发展的重要基础。

内需市场，一头连着经济发展，一头连着社会民生，如何激发活力，需要实力也需要巧劲。2022年，浦发信用卡立足于居民日常消费中使用广泛的信用卡这一支付工具来撬动内需：通过持续深耕“66生活”品牌，在经济社会发展的不同阶段均“有所应”；通过主动策划一系列的营销热点，推出立体式的消费“组合拳”，多维度满足持卡人的多元消费场景。如今，“66生活”不仅已成为浦发信用卡的一张专属名片，更通过普惠金融的方式利民生、促消费，持续为扩内需注入金融信心。

打造品牌效应，积极服务实体经济发展

日前召开的中央经济工作会议总结了2022年的经济工作，高质量发展、“稳中求进”始终是贯穿全局的基调。紧扣扩大内需促消费的政策要求、紧扣服务人民对美好生活向往的追求，浦发信用卡跟随社会生活的需求变化和全年的节点、热点，树立起“66生活”品牌，通过不断更新66生活系列活动，为经济发展贡献金融力量。

全情投入，以品牌活动拉动消费升级。浦发信用卡从2021年起就推出了“66生活”，将信用卡高频、广谱的活动“系统集成”，迈入品牌化发展的轨道。2022年全年，浦发信用卡持续树立“66生活”品牌形象，以多种方式构建品牌矩阵。立足消费者洞察，浦发信用卡的触角既覆盖传统的线下渠道，也延伸至在线平台，在线上与线下的“立体框架”中提供更优质、更贴心的金融服务，拉动消费升级。

全程陪伴，以精彩策划伴随2022年每一程。纵观过去的一年，跟随社会经济的发展变化，浦发信用卡的丰富活动从未间断。初春，以“平安疫苗险”“健康无忧险”“一家之主险”等产品，为用户送上贴合时宜的呵护；盛夏，以“浦大喜奔66消费节”，为用户送上回归后的第一杯咖啡的惬意；金秋，三度携手五五购物节，以上海夜生活节的全程战略合作伙伴身份，为本地经济再添动力；暖冬，以“66生活 惠享新年”岁末系列活动，打造覆盖“衣食住行”的丰富活动内容……覆盖全年的营销活动也展现出浦发信用卡的理念——在生活的每一刻陪伴持卡人，传递出金融引领美好生活的品牌价值。

全力以赴，以金融力量为实体经济稳信心。2022年，实体经济遭受到不小的打击，在陪伴持卡人的同时，浦发信用卡也积极践行社会责任，帮助大商圈恢复人气，帮助小商家快速回血。很多人记忆犹新的是“浦大喜奔66消费节”，聚焦上海特色，浦发信用卡将策划重心放在“烟火气”的回归上，快餐、奶茶、咖啡……这些代表着美好生活的琐碎日常，均被纳入到约“惠”活动中。如果再放大看，这些商户不仅覆盖连锁门店，也有大量中小微商家，其实，要促成这样的活动，前期的沟通工作十分繁复，但浦发信用卡通过强大的资源整合能力，完成了这场聚合式活动，为每一位持卡人送上优惠权益，也为实体经济带来金融温度。

输出金融“信”心，“66生活”品牌提质扩容

中央经济工作会议多次强调“信心”二字，提信心、扩内需、促消费也是经济行稳致远的关键。浦发信用卡聚焦服务消费转型升级和人民美好生活需求，通过一张信用卡，载以创新、丰富的活动，撬动消费者“信”心。

这种“信”心，体现在绿色消费的创新举措中。绿色低碳业务是浦发信用卡贯穿2022年全年的策划，浦发信用卡通过绿色卡产品、绿色商圈、绿色积分体系、新能源汽车、绿色出行五大板块构筑起创新的活动体系。以新能源汽车为例，洞察到消费者在汽车消费领域的绿色理念升级趋势，浦发信用卡专设了“汽车分期新能源特惠专场”活动，囊括了诸多新能源品牌或车型，为广大消费者的个性化购车选择提供贴心的服务。值得一提的是，浦大喜奔APP上线的“绿色低碳专区”是浦发信用卡围绕绿色低碳金融创新做出的重要举措，更专业、全面的绿色低碳服务场景打造，代表着浦发信用卡的绿色低碳业务进入更新的阶段，进一步拓展了绿色金融版图。

这种“信”心，体现在更快融入消费新业态新模式中。2022年1月至11月，全国实物商品网上零售额108098亿元，增长6.4%，占社会消费品零售总额的比重为27.1%。浦发信用卡瞄准消费新趋势，策划了66生活“11.11”主题系列优惠活动，通过贴心实用的抹零头红包、最高5折分期优惠、超6积分、电商绑卡福利等，打造丰富多元的用户回馈模式，满足消费者线上支付的需求，为数字经济的升温助力。

这种信心，体现在不断升华的消费生态场景建设中。通过每个节点的营销策划和持续的活动输出，浦发信用卡不断发力，为“66生活”品牌构建了一个完整的消费生态。在这一生态中，既有普惠式的针对全体持卡人的活动，也有个性化、差异化的圈层营销；既有覆盖线下商圈商户的营销，也有立足金融科技带来的线上约“惠”；既有围绕衣食住行的商品消费，也广泛涉及服务消费的方方面面，以此构成线上线下一体化、多触点多维度的生态，放大了场景优势，大大提高了金融惠民的可获得性。

深耕金融惠民，心系民生彰显社会担当

立足上海，勇担使命，浦发信用卡始终坚持普惠利民，助力上海经济行稳致远。根据2022年三季报显示，截止到三季度末，浦发信用卡流通卡数达到5094.89万张。越来越大的用户规模和业务体量，意味着责任在肩的使命与担当。

在过去一年，浦发信用卡深度融入上海的经济活动，以金融力量激活商业运行的每一条毛细血管。“五五购物节”是上海在全国首创的综合性消费节庆活动，作为最早的响应者和助力者之一，浦发信用卡从首届五五购物节开始，就全力以赴为消费者提供优质金融服务。在第三届“五五购物节”期间，依托“浦发五五购物节信用卡”，浦发信用卡聚焦加速提振个人消费主线，通过“购物大礼包”、微信立减金、“上海交通卡”充值优惠、以及新客户专属爆点活动打造四重好礼。而作为“上海夜生活节”的全程战略合作伙伴，浦发信用卡更是以多元化供给创造消费新增量，成为“夜间经济”不可或缺的金融推手。

2022年已经过去，2023年翻开新篇章。中央经济工作会议提出从改善社会心理预期、提振发展信心入手，特别强调“要把恢复和扩大消费摆在优先位置”。值得一提的是，中共中央、国务院近日还印发《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》，为我国扩大内需锚定航向，提出具体措施。

当下，专家预计今年中国经济将迎来反弹，消费市场的振兴将变得更为重要。在过去的2022年，浦发信用卡已通过持续的“66生活”品牌运营，形成了高度的品牌凝聚力和越来越有影响力的品牌价值，为个人消费金融发展打下了扎实的根基，面向2023年，浦发信用卡将坚持“66生活”的品牌理念，充分发挥个人消费信贷的功能，与消费者走得更近、与民心贴得更紧，持续赋能民生消费，以金融信心有力支持恢复和扩大消费。

(责编：曹淼、李源)

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