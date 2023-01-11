姚 进

原标题：人民币汇率大涨反映向好预期

2023开年6个交易日，人民币对美元汇率中间价走出“六连涨”，进入6.7元区间，折射出市场对今年中国经济增长预期向好，市场信心明显抬升。

1月9日，人民币对美元中间价报6.8265，创下2022年8月22日以来新高，调升647个基点。当日离岸、在岸人民币盘中双双收复6.8元关口。1月10日，人民币对美元中间价报6.7611，再次大幅上调654个基点。这轮自2022年11月开启的人民币对美元汇率中间价反弹回升，至此已累计上涨超6%。

综合来看，我国经济修复向好、外资流入增多、季节性结售汇意愿增强等，是此轮人民币汇率升值的主要原因。2022年，我国经济顶住压力，保持稳定走势。近期，得益于稳增长政策显效，经济活动加快恢复，给予我国资产乃至人民币汇率更多溢价，人民币汇率得以在一篮子货币中走势领先。

跨境资本流入增多，对人民币汇率形成有力支撑。对疫情防控政策进行优化调整，也使得各界对我国2023年的经济展望有了更加乐观和积极的预期，市场和投资的吸引力进一步提升。Wind数据显示，2023年首周，股票市场北向资金累计净买入200.19亿元。与此同时，出口商季节性收汇与结汇行为在每年春节前也会使人民币汇率走强。

此外，受美联储加息预期减弱等因素影响，近期美元指数持续回落，也是人民币走强的推力之一。美国制造业和非制造业采购经理指数继续走低，经济硬着陆风险增加。Wind数据显示，2022年11月以来，美元指数已累计下跌逾6%。

2022年底以来的人民币汇率大幅反弹、境外资本流入持续增长，充分反映了国际金融市场坚定看好我国经济发展，对物价等经济基本面充满信心。中长期看，人民币汇率会保持双向波动，但总体上将持续走强。对于市场主体和监管部门来说，接下来要进一步强化风险中性意识，在加强国内外经济形势与跨境资本流动监测预警的基础上做好情景分析、压力测试，拟定应对预案，有备无患。

(责编：罗知之、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经