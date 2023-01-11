原标题：2022年我国机动车保有量达4.17亿辆

本报北京1月10日讯（记者曾诗阳）从公安部10日举行的新闻发布会上获悉，2022年，我国机动车增加2129万辆，保有量达4.17亿辆，驾驶人增加2064万人，总量突破5亿人，交通安全形势稳中向好，较大、重特大事故明显下降。

据介绍，公安机关深化“放管服”改革，推出一批移民出入境管理、治安户政管理、道路交通管理等便民利企新举措，全国各级公安机关接入部平台政务服务事项数量3.7万项，“全程网办”1.2万项，“最多跑一次”2.3万项。深化车检改革、便利二手车交易登记等公安交管便民利企新措施，惠及6亿多人次，减少群众、企业办事费用60多亿元。

(责编：罗知之、陈键)

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