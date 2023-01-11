黄 鑫

原标题：智能算力规模已超通用算力

国际数据公司IDC与浪潮信息日前联合发布的《2022—2023 中国人工智能计算力发展评估报告》（以下简称《报告》）指出，中国人工智能计算力继续保持快速增长，2022年智能算力规模达到268百亿亿次/秒（EFLOPS），超过通用算力规模。

“中国智能算力规模将持续高速增长，预计到2026年中国智能算力规模将达到1271.4EFLOPS，未来五年复合增长率达52.3%，同期通用算力规模的复合增长率为18.5%。”IDC中国副总裁周震刚说。

据了解，目前我国在京津冀、长三角等地区启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群，推进集约化、绿色节能、安全稳定的算力基础设施的建设。随着“东数西算”工程的启动以及智算中心的建设，我国正加速实现有效的资源结构整合，构建更为健全的算力、算法基础设施。

周震刚表示，从整体看AI服务器仍是人工智能市场增长的主力军。2021年全球人工智能服务器市场的同比增速为39.1%，超过全球整体人工智能市场增速（20.9%），是整体人工智能市场增长的推动力。中国AI服务器市场领跑全球，2021年人工智能服务器市场规模达59.2亿美元，与2020年相比增长68.2%，预计到2026年，中国人工智能服务器市场规模将达到123.4亿美元。

同时，人工智能产业技术不断提升，产业AI化加速落地，推动全球人工智能芯片市场高速增长。

浪潮信息副总裁刘军对经济日报记者表示，人工智能计算是技术创新最活跃的领域，人工智能给计算架构创新提供了肥沃的土壤，异构计算、高速互联已成为AI算力发展趋势。中国仍以GPU为主实现数据中心计算加速，市场占有率近90%。

当前，多元算力从“能用”到“好用”，并为企业创造业务价值，离不开通用性强、安全可靠的计算系统支持。业内正推动多元算力系统架构创新，基于计算节点内和节点间的互联技术破局现有计算架构的瓶颈，通过充分调动起多芯片、多板卡、多节点的系统级能力，实现各种加速单元以及跨节点系统的高效协同，提升计算性能。

刘军认为，智算力就是创新力，是数字化创新的原动力。目前，人工智能算力为国家创造力的发展带来实质性推进，不仅在应用科学的突破上发挥重要作用，也开始渗透到基础科学领域。企业利用人工智能应用在三方面获得了显著收益，分别是研发速度和流程的创新、产品和服务的创新以及商业模式的创新。

当前，算法模型正加快商业化落地，普惠适用成为关注重点。据了解，浪潮信息研制了全球最大规模人工智能巨量模型“源1.0”，浪潮信息已发布的四个技能模型——知识增强的对话模型、知识检索问答模型、中英文翻译模型、古文理解模型，都是在继承“源1.0”大模型通用的知识与能力基础上，面向特定领域的场景进行针对性的技能优化，模型精度和训练效率均处于业界领先。

周震刚介绍，从应用场景看，智能化场景在行业的落地正呈现出更深入、更广泛的趋势。人工智能持续提升用户体验，当前诸如智能客服、智能推荐、精准营销等场景深入落地各行业；人工智能也在加强公共卫生安全体系建设中承担重要角色，在病毒演变预测、疫苗药物研发、辅助诊断等维度实现广泛应用；从长期来看，企业可通过在数字人等数字化营销内容创作领域布局，创造差异化的营销体验；另外，科学家们利用人工智能技术和方法，从数据中建立模型，重点围绕新药创制、新材料研发等领域加速对前沿科学问题的探究。

从行业看，2022年中国人工智能行业应用渗透度排名前五的领域依次为互联网、金融、政府、电信和制造。与2021年相比，行业AI渗透度明显提升。互联网行业依然是人工智能应用渗透度和投资最高的行业。智能客服、实体机器人、智慧网点等成为人工智能在金融行业的应用典型；人工智能技术融入电信网络的构建、优化，并为下一代智慧网络建设提供支撑；预计到2023年年底，中国50%的制造业供应链环节将采用人工智能。

从城市看，在2022年中国人工智能城市排行榜中，北京位居首位，杭州超过深圳位居第二位，上海和广州分列第四、第五位，天津首次进入前十位。除了TOP10城市之外，诸如武汉、长沙等多个城市在产业优势及各种因素推动下，人工智能应用也取得了较大进展。未来将会出现更多具有城市特点的人工智能示范区，为产业发展树立标杆。

(责编：罗知之、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经