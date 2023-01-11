人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

智能算力规模已超通用算力

黄 鑫
2023年01月11日09:00 | 来源：经济日报
小字号

原标题：智能算力规模已超通用算力

国际数据公司IDC与浪潮信息日前联合发布的《2022—2023 中国人工智能计算力发展评估报告》（以下简称《报告》）指出，中国人工智能计算力继续保持快速增长，2022年智能算力规模达到268百亿亿次/秒（EFLOPS），超过通用算力规模。

“中国智能算力规模将持续高速增长，预计到2026年中国智能算力规模将达到1271.4EFLOPS，未来五年复合增长率达52.3%，同期通用算力规模的复合增长率为18.5%。”IDC中国副总裁周震刚说。

据了解，目前我国在京津冀、长三角等地区启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群，推进集约化、绿色节能、安全稳定的算力基础设施的建设。随着“东数西算”工程的启动以及智算中心的建设，我国正加速实现有效的资源结构整合，构建更为健全的算力、算法基础设施。

周震刚表示，从整体看AI服务器仍是人工智能市场增长的主力军。2021年全球人工智能服务器市场的同比增速为39.1%，超过全球整体人工智能市场增速（20.9%），是整体人工智能市场增长的推动力。中国AI服务器市场领跑全球，2021年人工智能服务器市场规模达59.2亿美元，与2020年相比增长68.2%，预计到2026年，中国人工智能服务器市场规模将达到123.4亿美元。

同时，人工智能产业技术不断提升，产业AI化加速落地，推动全球人工智能芯片市场高速增长。

浪潮信息副总裁刘军对经济日报记者表示，人工智能计算是技术创新最活跃的领域，人工智能给计算架构创新提供了肥沃的土壤，异构计算、高速互联已成为AI算力发展趋势。中国仍以GPU为主实现数据中心计算加速，市场占有率近90%。

当前，多元算力从“能用”到“好用”，并为企业创造业务价值，离不开通用性强、安全可靠的计算系统支持。业内正推动多元算力系统架构创新，基于计算节点内和节点间的互联技术破局现有计算架构的瓶颈，通过充分调动起多芯片、多板卡、多节点的系统级能力，实现各种加速单元以及跨节点系统的高效协同，提升计算性能。

刘军认为，智算力就是创新力，是数字化创新的原动力。目前，人工智能算力为国家创造力的发展带来实质性推进，不仅在应用科学的突破上发挥重要作用，也开始渗透到基础科学领域。企业利用人工智能应用在三方面获得了显著收益，分别是研发速度和流程的创新、产品和服务的创新以及商业模式的创新。

当前，算法模型正加快商业化落地，普惠适用成为关注重点。据了解，浪潮信息研制了全球最大规模人工智能巨量模型“源1.0”，浪潮信息已发布的四个技能模型——知识增强的对话模型、知识检索问答模型、中英文翻译模型、古文理解模型，都是在继承“源1.0”大模型通用的知识与能力基础上，面向特定领域的场景进行针对性的技能优化，模型精度和训练效率均处于业界领先。

周震刚介绍，从应用场景看，智能化场景在行业的落地正呈现出更深入、更广泛的趋势。人工智能持续提升用户体验，当前诸如智能客服、智能推荐、精准营销等场景深入落地各行业；人工智能也在加强公共卫生安全体系建设中承担重要角色，在病毒演变预测、疫苗药物研发、辅助诊断等维度实现广泛应用；从长期来看，企业可通过在数字人等数字化营销内容创作领域布局，创造差异化的营销体验；另外，科学家们利用人工智能技术和方法，从数据中建立模型，重点围绕新药创制、新材料研发等领域加速对前沿科学问题的探究。

从行业看，2022年中国人工智能行业应用渗透度排名前五的领域依次为互联网、金融、政府、电信和制造。与2021年相比，行业AI渗透度明显提升。互联网行业依然是人工智能应用渗透度和投资最高的行业。智能客服、实体机器人、智慧网点等成为人工智能在金融行业的应用典型；人工智能技术融入电信网络的构建、优化，并为下一代智慧网络建设提供支撑；预计到2023年年底，中国50%的制造业供应链环节将采用人工智能。

从城市看，在2022年中国人工智能城市排行榜中，北京位居首位，杭州超过深圳位居第二位，上海和广州分列第四、第五位，天津首次进入前十位。除了TOP10城市之外，诸如武汉、长沙等多个城市在产业优势及各种因素推动下，人工智能应用也取得了较大进展。未来将会出现更多具有城市特点的人工智能示范区，为产业发展树立标杆。

(责编：罗知之、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
人民银行：2022年12月起“流通中货币（M0）”含流通中数字人民币
　　人民网北京1月10日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，自2022年12月起，“流通中货币（M0）”含流通中数字人民币。12月末流通中数字人民币余额为136.1亿元。…
2022年金融统计数据报告：全年人民币贷款增加21.31万亿元
　　人民网北京1月10日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行今日发布2022年金融统计数据报告。数据显示，12月末，广义货币（M2）余额266.43万亿元，同比增长11.8%。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部