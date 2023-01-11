原标题：我国主干天然气管网日输气量突破历史极值

科技日报北京1月10日电 （记者刘园园）记者1月10日从国家石油天然气管网集团有限公司（以下简称国家管网集团）获悉，自冬季能源保供工作启动以来，国家管网集团充分发挥“全国一张网”集中调控优势，5万公里天然气管道日输气量已突破8.4亿立方米，创我国主干天然气管网输气量历史新高。这个供暖季，国家管网集团5万公里天然气管道累计输气量已超过500亿立方米。

在位于北京昌平的西沙屯站，陕京管道系统源源不断向北京市供气，供气量占北京用气量的五分之一，入冬以来已累计输气超过10亿立方米。记者了解到，国家管网集团北京管道公司有15座站场向北京市供气，目前单日输气量达1.2亿立方米，最高日供气能力达2.1亿立方米，满足北京市用气需求。

为做好天然气保供工作，国家管网集团投资近百亿元建设了6项管网冲峰能力建设专项工程。日前，中俄东线泰安—泰兴段、苏皖管道、沈阳联络压气站等工程已相继完成。今年1月，俄气增供至6100万立方米/日，环渤海、长三角地区天然气保供能力得到进一步提升。

此外，与“全国一张网”相连接的15座液化天然气接收站日气化外输量突破2.6亿立方米。国家管网集团所属7座液化天然气接收站日气化外输量突破1亿立方米，液态外输量突破1.2万吨。作为“南气北上”重要气源之一的深圳液化天然气（LNG）接收站以常态化满负荷状态外输天然气，全力保障粤港澳大湾区及北方部分地区供应。截至目前，国家管网集团已完成天津、深圳、粤东、海南等多座接收站应急夜航离靠泊试验，增强主力接收站全天候稳定接卸能力。

储气库也是天然气季节调峰的重要保障。针对近期的严寒天气，我国中东部地区最大的地下储气库——国家管网集团文23储气库，已开启采气冲峰模式，最大限度释放储气库采气调峰能力，在高峰月实现了2700万立方米/日的采气量新突破。这个供暖季，文23储气库的采气总量预计将突破17亿立方米。入冬以来，与国家管网相连的14座储气库已全部启动采气，日采气峰值超过1.6亿立方米，创历史新高。

(责编：罗知之、陈键)

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