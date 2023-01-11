原标题：“第三届全球农创客大赛”结果揭晓，拼多多持续加码农业科技

近日，“第三届全球农创客大赛”决赛结果正式揭晓。

据悉，在来自25个国家和地区的98份申请中，有7支队伍进入总决赛，经过激烈角逐，最终由来自中国浙江Hi, Mr. N! 团队的智能农业机器人项目，荣获本届大赛金奖；来自肯尼亚的FSPN，以及来自中国的区块链韭菜项目荣获大赛银奖；来自肯尼亚的Farmer Lifeline Technologies和AgroTech，以及来自中国的国信区块链农业生态循环产业园项目，摘得铜奖。

这次大赛由联合国粮食与农业组织（FAO）、浙江大学和杭州市人民政府联合主办、杭州市人才办、杭州市农业农村局、建德市人民政府与浙江大学食物经济与农商管理研究所承办，农业农村部对外经济合作中心、拼多多提供支持。

“全球农创客大赛”旨在为青年农业企业家和创业者建立一个整合多方资源的平台，促成一个包括国际组织、政府机构、学术界和研究机构以及企业在内的全球网络，将全球青年创业者与农业食品系统中的不同利益相关者联系起来，并通过在国际舞台上展示他们的创新解决方案，推动农业科技应用，加速农业系统转型。

中国农业农村部对外经济合作中心副主任李志平在开幕致辞中表示：“全球农创客大赛为年轻的企业家和创业者提供了一个舞台，让他们与世界分享他们出色的解决方案和成就。青年群体在数字农业的创新和创业方面发挥了重要作用。”

在决赛的最后，评委会主席、联合国粮食与农业组织创新办公室代理主任Beth Crawford表示：“今天的比赛让我们再次看到年轻一代的思考和创新，看到他们是如何更高效、更可持续地应对农业粮食系统数字化转型中遇到的挑战。”

“农创客大赛”加速农业食物系统转型

此次“第三届全球农创客大赛”吸引了来自中国、美国、德国、尼日利亚、肯尼亚等世界各地的选手报名参赛，其中亚洲、非洲等发展中国家参赛队伍占比较大。

与第一届大赛聚焦数字农业技术创新解决农产品上行痛点、第二届大赛关注助力数字乡村建设实现“FAO的四个更好”相比，“第三届全球农创客大赛”更加聚焦如何能够加速农业食物系统转型实现“消除贫困”、“零饥饿”“性别平等”联合国2030可持续发展目标。

浙江大学副校长何莲珍总结了全球农创客大赛（GAC）的历史，并对2022年全球农创客大赛作了简要介绍，“今晚的决赛是2022年全球农创客大赛的里程碑。”

在大赛中拔得头筹的是Hi, Mr. N! 团队，该团队展示的是一款用于精准检测、精准施肥的智慧农业机器人。

传统农业中，农民全凭经验对农作物进行灌溉、施肥、植保，这不仅会造成作业效率低下，肥水药浪费严重，也难以保障农产品产量和质量安全。

经过近十年的攻关，浙江大学何勇教授、冯旭萍副研究员及其科研团队创制了一款高度和宽度可自动调节的智能农业机器人（Hi, Mr.N），通过光谱技术手段，可以准确快速获取作物不同生育期的生长状态，根据作物实际氮需求形成处方图，实现肥料精准化管理。

何勇表示，作物氮含量的精准检测是攻克的关键难题，团队构建了多种作物的广适应性模型体系，可以节省20%~30%的肥料使用。上述研究成果已经应用于茶叶、草莓、棉花等多种作物上。

来自肯尼亚的Farmer Lifeline Technologies项目通过建立硬件和软件之间的联动，来帮助作物病虫害检测。项目应用带摄像头扫描仪的太阳能设备，基于人工智能、数据分析和机器学习得出分析结果，并向农民的手机发送警报。

同样来自肯尼亚的AgroTech项目，为小农户提供有效的保鲜服务和移动应用，将农民与食品供应商联系起来，以帮助减少食品损失和浪费，提高市场和贸易的透明度。

来自中国长春的农业生态循环产业园项目，聚焦有机种植方向。以授粉为例，公司采用熊蜂对大棚内的蔬菜进行生物授粉，在该技术推广之前，为了节约成本，农户一般对大棚内的蔬菜采用激素处理、人工授粉的方式。采用熊蜂授粉的方式结出的果实质量更好，市场价格更高。

长春国信现代农业科技发展股份有限公司副总经理李音表示，公司每年培训区域农民8000~10000人次，参加农创客比赛有助于把有机蔬菜种植技术推广到全国。

拼多多持续加码农业科技

“得益于国际机构、政府、高校与企业的紧密合作，‘全球农创客大赛’已成功举办三届，激发了全球青年投入农研科创的兴趣与热情，并推动一系列科研成果的应用转化。”全球农创客大赛项目组组长、浙江大学-FAO数字农业创新创业团队负责人、浙江大学食物经济与农商管理研究所所长卫龙宝表示。

作为对全球农创客大赛提供全方位持续支持的企业，拼多多以农产品起家，通过引导优化农产品供应链，助力农产品上行及乡村振兴。其创新“农地云拼”模式，通过拼购模式，把原来在时间和空间上极度分散的需求，汇聚成相对集中的订单，不仅极大优化了中间交易环节，降低了销售成本，还减少了流通时间，帮助农产品打开销路，助力农民提效增收。

拼多多坚持对农业及农业科研的长期投入。自2020年开始，拼多多联合中国农业大学、浙江大学等顶尖机构连续举办三届“多多农研科技大赛”，以智慧农业技术解决方案为目标，为年轻的研究人员提供发挥才华的启动平台，促进农业实体与数字化融合。

2021年8月，拼多多设立“百亿农研”专项，该专项不以商业价值和盈利为目的，致力于推进农业科技进步，以农业科技工作者和劳动者进一步有动力和获得感为目标。目前，拼多多先后与联合国粮食与农业组织、新加坡食品与生物技术创新研究院、浙江大学等国内外科研团队展开合作，在科学种植、农业机器人、智慧农业、未来食品等领域深入研究。

拼多多致力于在种植端助力前沿科技研究向农业实际应用转化。2022年度，拼多多加大对高科技农产品的资源倾斜，以销量反哺科研，世壮燕麦片、烟薯25、西大魔芋、晋谷21号小米、普莱赞巧克力等一大批农业院校研发的高科技农产品成为重点扶持的对象。

近日，拼多多荣获联合国粮食与农业组织颁发的2022年度创新奖，成为当年该奖项在全球的唯一获奖者。联合国粮食与农业组织总干事屈冬玉对此表示，“创新是农业食品系统转型的核心动力。拼多多在助力传统模式方面发挥着领先的作用，并提供了一个将小农与市场联系起来的平台，以实现‘四个更好’——为所有人实现更好生产、更好营养、更好环境和更好生活。”

(责编：曹淼、李源)

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