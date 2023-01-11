北汽重卡发布企业战略：2023年销量目标1万辆
1月9日，北汽重卡企业战略及品牌发布会在北京举行。
北汽重卡是北汽集团“十四五”重大投资计划的重要落子，是北汽商用车在南方市场的重要战略布局。
北汽重卡总经理吴越俊表示，“当前需求与竞争的本质是低成本下的高质量，提升软实力是最佳路径，必然选择就是高质量低成本。基于对市场趋势的深刻洞察，北汽重卡创新高质量低成本之路破局，重塑重卡价值，筑客户和企业之梦，从北京走向世界。”
创新的体系是企业成功的关键驱动力，面对质量成本竞争的新局面，北汽重卡正在以创新的精益管理构建行业领先的管理“软实力”，以精益战略、管理创新和数字技术三大路径，推动“高质量低成本”企业战略落地。
精益战略以“精准，精简，精细，精确，只做最合适的，不做好大全”为准则。精益市场选择，聚焦80%主流需求，只做有竞争优势的市场；精准产品开发，以精简车型数量、精准产品定义和精确开发验证，去除冗余成本；精益制造，以精益投资、精益工艺工位设计和准时化生产，实现低成本高质量的OTD准时交付；精益营销，则是以“大区域代理”替代同一区域多网竞争，赋能营销管理手段，“少库存”订单交付和“仓配一体”配件流通，促成营销低成本高效率。
同时，通过管理创新向管理要成本，向创新要质量，实现成本降10%-15%，质量提升20%-40%。创新研发，以客户共创，精准定义，去除冗余，“平台+模块”开发和“超级BOM”实现定制；创新制造，以“工位”为中心，推动数字化数字孪生工厂建设，确保OTD准时交付+0库存；创新质量，围绕“三类人”，推行一把手责任制、AQMIS质量监督管理和B-MARK质量认证体系；创新采购，构建新型伙伴关系，通过挖掘零部件沉没成本和消除灰度质量，实现共创共赢；创新营销，建立以用户为中心的营销管理体系与“军团制”销售模式。
数字技术立足数字孪生技术创新，将数据转化为生产力，构建从产品研发到智能制造再到智慧运营的i-Beijing数字孪生价值生态体系，实现数据驱动下的循环迭代升级，通过，信息数字化、流程自动化、作业流程化拉动实际价值，助力用户成功。
北汽重卡确定了2023年1万辆的销量目标，2025年实现年销售规模4万辆，步入重卡领先阵营，2028年达到年销售12.5万辆以上规模，海外销量占比20%，进入重卡行业第一梯队，排名进入前五名。
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