春运第四天全国发送旅客3747万人次 交通部门多措并举保障平安春运
人民网北京1月11日电 （记者乔雪峰）记者从交通运输部获悉，据国务院联防联控机制春运工作专班发布数据显示，春运第4天（1月10日，农历腊月十九）全国铁路、公路、水路、民航共发送旅客3747万人次，环比增长0.9%，比2019年同期下降46.9%，比2022年同期增长45.1%。
其中，全国铁路发送旅客653.1万人次，环比下降1.1%，比2019年同期下降30.2%，比2022年同期增长25.8%。
公路发送旅客2937万人次，环比增长1.1%，比2019年同期下降49.9%，比2022年同期增长51.6%。
水路发送旅客40.9万人次，环比下降0.4%，比2019年同期下降56.2%，比2022年同期增长9.3%。
民航发送旅客116万人次，环比增长9.8%，比2019年同期下降34.5%，比2022年同期增长33.1%。
此外，全国高速公路总流量3339万辆次。其中小客车流量2574.9万辆次，环比增长1.7%，比2019年同期增长12.8%，比2022年同期增长13.3%。
今年春运客流物流加速增长，疫情不断发生变化，加上极端恶劣天气等多种因素叠加，运输安全监管面临较大挑战。对此，春运工作专班办公室副主任、交通运输部运输服务司司长蔡团结表示，交通运输部将指导各地密切关注客货流量、天气变化以及疫情发展的不同状况，加强设施设备的检查维护，严把从业人员的安全素质关，加强运输工具的动态监控，加强路网运行安全保障，强化值班值守和应急处置，聚焦人、车、路、环境等核心要素，全力保障平安春运、安全春运。
春运期间，我国各地创新形式、多措并举，全力做好运输服务保障各项工作，为旅客营造便捷安心舒适的出行环境。
作为劳务输出大省，四川约有1200万外出务工人员，2023年返乡农民工较2022年预计增加三成左右。对此，四川省春运工作专班对外出务工返乡客流予以重点保障，优先安排在营的180条省际超长客运线路和408辆客运车辆投入“春风行动”，组织实施乡村运输“金通工程”与“春风行动”无缝接驳运输，将返乡农民工直接送至家门口，打造“点对点、一站式、一票制”暖心直达运输服务；把“节后保农民工输出地运力供给”作为重点，统筹“班线＋包车”匹配运力供给。
在北京，铁路部门为了方便旅客乘车，制定了改进学生铁路出行服务、做好便捷换乘工作、增设急客服务通道、互联网订餐、重点旅客优享服务等12项便民利民措施。记者从国铁北京局获悉，春运期间，北京地区辖区内各铁路车站预计发送旅客993.4万人次，日均24.8万人次，同比2022年增加482.2万人次，增幅94.3%，恢复至2019年59%。
内蒙古自治区交通运输部门科学精准抓好春运疫情防控，组织相关单位对从业人员进行摸底，实施轮岗备岗制度，强化从业人员防护及感染防范处置，做好运力调配、加强路网服务、强化便民服务举措，全力护航旅客安全、便捷出行。
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