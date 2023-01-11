人民网北京1月11日电 （记者杜燕飞）“小型市场主体资金需求比例持续上升，‘想贷’‘敢贷’比例高，并且相对容易‘贷到’。”近日，由微众银行与中国邮政储蓄银行联合发起的《普之已广 惠之精准——服务业小型市场主体普惠金融需求调查报告》（以下简称《报告》）显示，小型市场主体具有较强的发展韧性和稳定度，建议从增强金融举措的可预期性等四方面，进一步支持小微企业发展。

一直以来，国家重视支持小型市场主体的健康发展。2022 年，有关部门将普惠小微企业贷款延期支持工具转换为普惠小微贷款支持工具，将普惠小微企业信用贷款支持计划并入支农支小再贷款管理，并将对普惠小微贷款余额增量的激励资金比例从1%调整至2%。

《报告》显示，“想贷”有资金需求的小微企业和个体工商户，相比2019年，2022年占比分别提高了29.2%和10.4%。2022年，样本小微企业平均资金需求为270.8万元，同比增长21.1%，样本个体工商户平均资金需求为47.4万元，同比增长4.5%。“敢贷”敢于提交贷款申请的小型市场主体，占有贷款意愿的67.3%，其中小微企业敢贷比例更高，达到76.1%。在调研中，受访者对“随借随还”“无抵押信用贷款”表现出较强需求。

围绕普惠金融如何做到“惠之精准”，《报告》建议，第一，进一步增强举措的平稳性和可预期性，有助于小微企业和个体工商户降低经营成本，优化经营策略；第二，贷款产品的设计应明确自身客群定位和偏好，综合考虑线上与线下申请的特点与优劣，关注“随借随还”“无抵押担保”类的产品设计；第三，金融机构和其他组织要加强宣传和培训，让小型市场主体逐步形成资金规划意识；第四，建议继续鼓励小型市场主体持续提升线上化经营能力，拓展多元收入渠道。

(责编：乔业琼、吕骞)

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