新华社上海1月17日电（记者张建松）记者从中国科学院上海天文台获悉，日前据天文学家观测，2023年伊始，太阳在六天内（1月5日至11日）连续爆发了三次最大级别（X级）的耀斑。作为太阳生命力的象征，“活力四射”的耀斑对地球影响几何？

据中国科学院上海天文台天文地球动力学研究中心副研究员成剑霞介绍，耀斑是太阳大气中最剧烈的爆发现象之一，是发生在太阳表面大气局部区域中突然的、大规模的能量释放过程。一般表现为局部增亮现象，同时伴随有一系列高能量现象的发生，持续时间从几分钟到几十分钟不等。在短暂时间里，耀斑可释放相当于上百亿颗巨型氢弹同时爆炸释放的能量，或十万至百万次强大火山爆发释放的能量总和。

耀斑爆发过程中观测的环系结构。（受访者供图）

人类最早于1859年观测到历史上第一个有详细记录的太阳耀斑，即著名的“卡林顿事件”，至今对太阳耀斑的研究已有超过160年历史。人们发现，太阳耀斑爆发活动呈现大约11年的周期变化特征（当然并不是严格的11年，时间跨度9-14年不等）。在周期开始，太阳活动很少，随着时间推移逐渐增强，到周期末期，又趋于平静。

“自1755年观测到第一个太阳活动周开始，人类现在正经历第25个太阳活动周的上升阶段。可以预计，随着太阳新一轮活动周期的到来，太阳活动将逐渐增加，太阳耀斑和日冕物质抛射发生的次数将越来越多。”成剑霞说。

太阳黑子和太阳活动的周期变化。（受访者供图）

根据以往研究，耀斑带来的高能带电粒子和强烈的电磁辐射将会影响地球空间环境，干扰地球磁场和高空电离层，使得短波无线通信信号中断；航空通信、全球定位系统信号、甚至手机和通信等都有可能受到干扰；地面上长距离的高压输电系统也会受到影响。此外，在太空运行的人造卫星、飞行器、空间站等，受到来自太阳的高能带电粒子袭击，有时还会造成一些零部件损坏。

“虽然太阳爆发活动的威力不容小觑，但也不要过于担心太阳耀斑对我们地球的影响。因为宇宙足够大，大多数大级别太阳爆发事件并不是专门冲着地球而来的。比如今年初爆发的三次X级耀斑，虽然激发出了三场强大的太阳风暴，但并没有直接向着地球喷发。只要我们加强研究，做好空间天气预报，提前做好防护，就能将耀斑造成的影响降到最低限度。”成剑霞说。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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