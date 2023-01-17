一线观察：各地消费市场加速回暖
新华社广州1月17日电 东岸水乡，直播间开始倒计时，指尖一触，成千上万的新潮年货“奔向”千家万户；岭南珠江，打卡“千年商都”，行花街逛庙会，得闲饮茶食粤味，年鱼北上庆新春；西边山城，洪崖洞前熙熙攘攘，火锅店内人声鼎沸，小酒馆的歌声飘散风中；北部雪地，黑龙江绥芬河大集别有韵味、美食留香，让人眼花缭乱……
1月12日，顾客在汉口北文体玩具城挑选新年装饰品。新华社记者 乐文婉 摄
年货市场供销两旺，商圈街巷客流量增多，出行游玩热度攀升……随着各地迎新春活动和促消费举措推出，人流、物流等要素加快畅通，各地消费市场加速回暖。
——涌动的热闹“年味”，线上线下潜能激发
走进广东佛山的陈村迎春花市，近千个摊位售卖近万种年花，市民大盆小盆，买花装靓屋子；福建福州，海鲜源源不断发往全国；近期举办的首届中国年鱼博览会上，企业现场签订6.5亿元采购协议，年鱼从广东“游进”千家万户。
京东数据显示，1月1日至12日，从广东、北京、上海、江苏等地发出的异地年货订单量同比增长35%，健康类、智能类、国潮类产品受到青睐，含“兔”商品增长明显；盒马数据显示，今年礼盒类商品销售相比去年同期增长356%，有机类的山茶油、杂粮、富硒土鸡蛋等礼盒在节前一周热销。
市民在广东佛山陈村迎春花市上选购年花。（受访者供图）
美团数据显示，截至16日，全国“年夜饭”主题堂食套餐线上订单量周环比增长118%。1月21日至27日，超2万家广州餐饮商家“春节堂食不打烊”。当地一家中餐厅营运经理宁玉光说：“大厅年夜饭餐桌已订满，第二轮启订。大年初一、初二的开年饭也很紧俏。”
1月初，顾客在北京的一家餐厅就餐。新华社记者 任超 摄
——跃动的消费暖意，新业态新模式亮点频出
在北京，热门餐厅的叫号声不断。12日晚，大兴区荟聚中心的一家川菜馆排长队，员工说：“17点一开餐就坐满了，晚上翻好几次台。”该购物中心还有一批餐厅陆续开业。
上海豫园结合非遗灯彩与AR，以文化创新、技术创新探索新体验，日均客流量突破10万人次；广州天河路商圈加速文商旅融合，汇聚食、游、购、娱、体、展、演等多业态，客流迅速恢复至日均约百万人次。
车水马龙的广州天河路商圈。新华社记者 刘大伟 摄
重庆洪崖洞民俗风貌区重现欢闹，“店铺营业额同比增长20%。”一家火锅店店主陈大江说；重庆老街山城巷，红灯笼照亮青石与黛瓦，人们在打卡地排队拍照。“这里古色古香，又融入现代时尚元素，很有氛围！”游客秦艺说。
1月，重庆洪崖洞民俗风貌区内游客如织。新华社记者 李晓婷 摄
——流动的市场活力，预期向好信心更足
据交通运输部消息，1月15日全国铁路、公路、水路、民航共发送旅客4114.1万人次，比2022年同期增长47.2%。其中，全国铁路发送旅客811.1万人次，比2022年同期增长32.1%。
多项数据显示，春节期间，交通出行、文旅消费等领域热度不断攀升。
游客在广州长隆旅游度假区游园看马戏迎接新年。新华社记者 刘大伟 摄
珠海长隆海洋王国将举办多场迎春活动，迎接更多国内外游客；以北京前门大街、环球度假区、三里屯太古里等为代表的文旅商融合集聚区，推出近30项文旅体验活动吸引人流。
1月14日，游客在金延安文化旅游产业园内游览。新华社发
促消费举措既有以节兴商、提升供给，又有让利促销、惠民利企。如年货节期间，浙江省计划发放消费券超16亿元；深圳计划发放年夜饭、元宵团圆饭等餐饮消费券1亿元。
国务院发展研究中心市场经济研究所所长王微认为，目前，商品消费提质升级态势明显，线上消费全面提速，服务消费加速扩容，消费结构升级与消费创新共同推动我国消费市场持续壮大繁荣，以消费为主导的内需增长空间广阔、动力强劲。（记者：丁乐、张璇、吉宁、李晓婷、周蕊、杨淑君、赵佳乐）
分享让更多人看到
推荐阅读
- 工信部等6部门：开发安全经济的新型储能电池
- 人民网北京1月17日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，为推动能源电子产业发展，从供给侧入手、在制造端发力、以硬科技为导向、以产业化为目标，助力实现碳达峰碳中和，工业和信息化部、教育部、科学技术部等6部门近日印发关于推动能源电子产业发展的指导意见，其中提出“开发安全经济的新型储能电池”。 据了解，能源电子产业是电子信息技术和新能源需求融合创新产生并快速发展的新兴产业，是生产能源、服务能源、应用能源的电子信息技术及产品的总称，主要包括太阳能光伏、新型储能电池、重点终端应用、关键信息技术及产品等领域。…
- 评论
- 关注