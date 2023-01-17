新华社广州1月17日电 东岸水乡，直播间开始倒计时，指尖一触，成千上万的新潮年货“奔向”千家万户；岭南珠江，打卡“千年商都”，行花街逛庙会，得闲饮茶食粤味，年鱼北上庆新春；西边山城，洪崖洞前熙熙攘攘，火锅店内人声鼎沸，小酒馆的歌声飘散风中；北部雪地，黑龙江绥芬河大集别有韵味、美食留香，让人眼花缭乱……

1月12日，顾客在汉口北文体玩具城挑选新年装饰品。新华社记者 乐文婉 摄

年货市场供销两旺，商圈街巷客流量增多，出行游玩热度攀升……随着各地迎新春活动和促消费举措推出，人流、物流等要素加快畅通，各地消费市场加速回暖。

——涌动的热闹“年味”，线上线下潜能激发

走进广东佛山的陈村迎春花市，近千个摊位售卖近万种年花，市民大盆小盆，买花装靓屋子；福建福州，海鲜源源不断发往全国；近期举办的首届中国年鱼博览会上，企业现场签订6.5亿元采购协议，年鱼从广东“游进”千家万户。

京东数据显示，1月1日至12日，从广东、北京、上海、江苏等地发出的异地年货订单量同比增长35%，健康类、智能类、国潮类产品受到青睐，含“兔”商品增长明显；盒马数据显示，今年礼盒类商品销售相比去年同期增长356%，有机类的山茶油、杂粮、富硒土鸡蛋等礼盒在节前一周热销。

市民在广东佛山陈村迎春花市上选购年花。（受访者供图）

美团数据显示，截至16日，全国“年夜饭”主题堂食套餐线上订单量周环比增长118%。1月21日至27日，超2万家广州餐饮商家“春节堂食不打烊”。当地一家中餐厅营运经理宁玉光说：“大厅年夜饭餐桌已订满，第二轮启订。大年初一、初二的开年饭也很紧俏。”

1月初，顾客在北京的一家餐厅就餐。新华社记者 任超 摄

——跃动的消费暖意，新业态新模式亮点频出

在北京，热门餐厅的叫号声不断。12日晚，大兴区荟聚中心的一家川菜馆排长队，员工说：“17点一开餐就坐满了，晚上翻好几次台。”该购物中心还有一批餐厅陆续开业。

上海豫园结合非遗灯彩与AR，以文化创新、技术创新探索新体验，日均客流量突破10万人次；广州天河路商圈加速文商旅融合，汇聚食、游、购、娱、体、展、演等多业态，客流迅速恢复至日均约百万人次。

车水马龙的广州天河路商圈。新华社记者 刘大伟 摄

重庆洪崖洞民俗风貌区重现欢闹，“店铺营业额同比增长20%。”一家火锅店店主陈大江说；重庆老街山城巷，红灯笼照亮青石与黛瓦，人们在打卡地排队拍照。“这里古色古香，又融入现代时尚元素，很有氛围！”游客秦艺说。

1月，重庆洪崖洞民俗风貌区内游客如织。新华社记者 李晓婷 摄

——流动的市场活力，预期向好信心更足

据交通运输部消息，1月15日全国铁路、公路、水路、民航共发送旅客4114.1万人次，比2022年同期增长47.2%。其中，全国铁路发送旅客811.1万人次，比2022年同期增长32.1%。

多项数据显示，春节期间，交通出行、文旅消费等领域热度不断攀升。

游客在广州长隆旅游度假区游园看马戏迎接新年。新华社记者 刘大伟 摄

珠海长隆海洋王国将举办多场迎春活动，迎接更多国内外游客；以北京前门大街、环球度假区、三里屯太古里等为代表的文旅商融合集聚区，推出近30项文旅体验活动吸引人流。

1月14日，游客在金延安文化旅游产业园内游览。新华社发

促消费举措既有以节兴商、提升供给，又有让利促销、惠民利企。如年货节期间，浙江省计划发放消费券超16亿元；深圳计划发放年夜饭、元宵团圆饭等餐饮消费券1亿元。

国务院发展研究中心市场经济研究所所长王微认为，目前，商品消费提质升级态势明显，线上消费全面提速，服务消费加速扩容，消费结构升级与消费创新共同推动我国消费市场持续壮大繁荣，以消费为主导的内需增长空间广阔、动力强劲。（记者：丁乐、张璇、吉宁、李晓婷、周蕊、杨淑君、赵佳乐）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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