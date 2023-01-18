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旅游市场需求释放  文旅融合创新供给

文旅消费加速回暖（消费视窗·身边市场看信心③）

王  珂  谢  菲
2023年01月18日05:49 | 来源：人民网－人民日报
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　　图为吉林长白山鲁能胜地度假区，小朋友在体验滑雪。
　　刘以晴 施 维摄影报道

　　旅游是人民美好生活的重要内容，也是恢复和扩大消费的重要抓手。当前正值“两节”旅游旺季，文旅市场明显升温，一些平台的文旅产品预订热度已超去年同期。大众文旅消费需求加速释放，助力行业恢复信心，引领文旅供给创新发展。

　　假期旅游消费明显升温

　　“没想到这么火！”1月7日，北京市朝阳区居民王琳计划带孩子去京郊游玩两天，预订住宿时才发现很多特色民宿都已被订满。等她带孩子来到京郊的景区时，停车场门口排起了长队，景区里人头攒动。

　　据文化和旅游部数据中心测算，2023年元旦假期，全国国内旅游出游5271.34万人次，同比增长0.44%；实现国内旅游收入265.17亿元，同比增长4%。

　　我国是全球最具潜力的消费市场，随着文旅消费快速升级，行业高质量发展趋势明显。近期，各地区各部门接连出台政策举措，推动文旅行业复工复产。

　　中长线休闲度假需求快速回升。同程旅行发布的《2023春节假期旅游消费趋势报告》显示，今年春节期间出行需求大幅上涨，尤其是中长线出行增长明显。1月7日，春运开始售票。在同程旅行平台上，除夕前一天及当天的火车票订单量较去年同期上涨31%，为近3年同期最高。1月1日至8日，春节出行的国内长线度假游产品咨询量同比上涨近20倍。西双版纳、长白山、三亚、厦门等冬季热门的长线游目的地搜索热度同比增长均超过100%。

　　飞猪旅行数据显示，春节期间相关旅游商品平均客单价同比提升超七成，酒店、景点门票等人均预订量同比提升近两成，大家的出游半径、时长、结伴人数显著增加。同时，高星酒店预订量同比增长近三成，精品乡村民宿预订量同比增长超1倍。

　　除了返乡过年，外出旅游也是人们的热门选择。“海岛”“温泉”“民宿”成为春节假期热度最高的三大关键词。马蜂窝大数据显示，1月9日前的近一周，“春节去哪”相关热度上涨达172%。

　　文旅消费不断升级

　　深圳市一家外贸企业员工张蕾这两年爱上了露营。自己动手搭帐篷、做美食，满满的成就感让她乐在其中。“之前休假时，大多数时候我都一整天待在房间里玩手机，露营让我的生活充满了乐趣。”张蕾说。

　　与三五好友一起看清晨的第一缕阳光，和家人在户外黄昏时分围炉煮茶，夜晚头顶星空，虫鸣陪伴入睡……由户外露营衍生出的“露营经济”，成为旅游市场新的增长点。

　　随着文化和旅游加速融合、市场不断发展，我国文旅消费需求呈现明显升级趋势。供给侧的市场主体紧跟文旅消费升级新趋势，提供文旅产品新供给，推出更多符合游客口味的优质产品和服务。

　　为更好地满足消费需求、扩大优质供给、保障安全发展，文化和旅游部等14部门日前印发《关于推动露营旅游休闲健康有序发展的指导意见》，明确提出，推动公共营地建设，扩大公共营地规模，提升服务质量；鼓励支持经营性营地规范建设，提高露营产品品质；  推动露营旅游休闲健康有序发展，不断满足人民群众日益增长的美好生活需要。

　　“既能欣赏水上实景演艺灯光秀，还能品美食、了解渔文化，这样的度假方式很丰富、悠闲。”在湖南省常德市柳叶湖旅游度假区渔歌艺术营地，前来游览的市民孙曦说。去年，柳叶湖旅游度假区新开发了渔歌艺术营地。在这里，渔歌音乐节、渔歌艺术馆、渔歌帐篷营地等多样化的文旅融合产品，给游客带来轻休闲、微度假的出游体验。

　　浙江省丽水市古堰画乡推出星空露营、大樟树市集等系列活动，游客可以体验户外露营生活、欣赏音乐，还可以逛文创集市，现场观看艺术家作画。在丽水黄村乡碧水湾景区的草坪上，越野卡丁车、水上运动等项目，让娱乐体验更丰富。

　　政策帮扶持续发力

　　“来微山湖景区旅游，没想到还能享受门票免费政策。”山东省济宁市大学生李旭说。今年寒假期间，微山湖旅游区为返乡大学生免费发放1万张景区门票。景区内烟花秀、网红灯展、古运河画舫游等活动竞相亮相，增添了暖暖的年味。

　　“推动文旅加速复苏，要打出有效的政策‘组合拳’。”济宁市文化和旅游局相关负责人说，今年将制定扶持景区、旅行社等旅游企业发展的政策措施，创新推出文旅线路产品推广季、文旅惠民消费季等活动，以群众需求为导向，举办露营节、音乐节、夜游季等活动，丰富文旅业态，进一步激活文旅消费潜能。

　　恢复和扩大文旅消费，政策发挥更大作用。各地积极出台文旅行业相关扶持政策。

　　自2022年10月27日起，海南面向全国发放5300万旅游消费券，截至2022年12月31日活动结束，海南旅游消费券核销率达到95.3%，市场带动比2.33，有力促进海南旅游产业加速回暖。

　　免费！优惠！多地景区推行“景区促销”。山西省文化和旅游厅日前公布了2023年全省首道门票优惠活动景区名单，参与活动的景区共计106家，其中5A级景区7家、4A级景区66家，首道门票优惠1折到8折不等。贵州省文化和旅游厅表示，2022年12月16日至2023年2月28日期间，游客来贵州旅游可享受旅游景区免票、自驾高速公路通行费减半、住宿酒店挂牌价减半等优惠。其中，2023年2月28日前，游客通过相关平台预约景区门票可享受省内A级景区首道门票免费优惠。

　　跨省游持续升温。美团启动“当地参团商家助力计划”，提供专属流量扶持、最快4小时入驻绿色通道、7天超短结算周期等多项服务，不断优化体验和服务，助力商家更好获取线上流量。

　　文化和旅游部相关负责人表示，要适时推出新的助企纾困、行业振兴、消费促进等举措，提升行业信心、激发市场活力。


　　《 人民日报 》（ 2023年01月18日 19 版）
(责编：牛镛、白宇)
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