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人民网获中国上市公司协会“2022年度战略合作媒体”称号

2023年01月17日19:11 | 来源：人民网
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人民网北京1月17日电 （黄盛）日前，中国上市公司协会（以下简称“中上协”）向人民网授予“2022年度战略合作媒体”称号，表示在2023年将与人民网进一步推动《封面人物》等栏目与活动的合作。

2022年中上协与人民网共同打造了上市公司高管访谈类栏目《封面人物》，通过与嘉宾的对话分享成功经验，立体展现上市公司主要负责人对高质量发展的深度思考，让市场领略到了中国优秀企业家的思想深邃和精神风采。

此外，中上协积极组织上市公司走进人民网，参加“第十七届人民企业社会责任奖”等活动，共同宣传引导上市公司高质量发展，得到了市场各方的积极认可。

2023年人民网将进一步加强与中上协的务实合作，用心感知企业冷暖，用笔描绘时代画卷，用力奏响时代强音，进一步发挥“宣传高质量发展成效重要窗口”的途径作用。

(责编：杨曦、高雷)
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