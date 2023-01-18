智慧旅游适老化示范案例发布

本报电 文化和旅游部资源开发司近日发布10个智慧旅游适老化示范案例，推动各地通过数字赋能提供更多适老化智能服务产品，让老年群体享受更便捷、更有温度的智慧旅游服务。示范案例覆盖省、地市、区县、景区等多种类型，在内容上聚焦线上平台和功能的适老化改造、线下景区设施与服务模式的升级，将智能化贯穿景区预约购票、入园游览等多个环节，涉及从点到线到面的全流程适老化服务。文化和旅游部相关负责人表示，下一步将持续推进智慧旅游适老化工作，积极推动地方和企业根据老年群体出游的实际需求，不断丰富适老化应用场景，提供更多适老化服务产品，让老年人在出游过程中共享数字化发展红利，打造智慧旅游的“适老化模式”。

（王 珂）

北京海关助力国家对外文化贸易基地建设

本报电 近日，走进位于北京天竺综合保税区内的国家对外文化贸易基地，北京海关所属天竺海关关员正在对多个进口文化展品进行现场监管。天竺综保区是全国首家空港型综合保税区，目前已建设国家对外文化贸易基地、国家文化出口基地，第三产业占比达95%。2022年，天竺海关共监管进境文物、文化艺术品2614件，货值10.6亿美元。北京海关发挥综保区政策优势，对进口文物及艺术品开展现场监管、现场鉴定，帮助企业在缩减办事环节的同时节省担保资金，提升企业获得感。

（申 彬 尚秀菁）

山东供销社完善县域流通服务网络

本报电 “以前，寄快件得到七八公里以外镇上的快递点，如今，供销社办了综合服务社，在这里就能寄快件，太方便了。”山东省莒南县大店镇花园社区村民季本梅说。近年来，山东省供销合作社加快发展壮大商贸流通网络，不断完善农村现代流通服务体系，为村民生活带来便利。莒南县供销社立足实际，启动县域流通服务网络强县创建工作，把农村综合服务社打造成为满足农民群众个性化、综合化需求的一站式服务平台，让村民在家门口就能享受到购物、收发快件、废旧家电回收等多样化服务。

（张 琳）

《 人民日报 》（ 2023年01月18日 19 版）

(责编：牛镛、白宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经