人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

2022年我国经济总量稳居世界第二，同比增长3%

一份殊为不易的成绩单（权威发布）

本报记者  陆娅楠
2023年01月18日05:51 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　1月17日，2022年中国经济年报出炉。初步核算，去年全年国内生产总值（GDP）按不变价格计算，比上年增长3%。分季度看，一季度同比增长4.8%，二季度同比增长0.4%，三季度同比增长3.9%，四季度同比增长2.9%。

　　“去年，我国经济总量突破120万亿元，经济增长快于多数主要经济体。”在1月17日的国新办新闻发布会上，国家统计局局长康义说。

　　120万亿元总量怎么看？

　　综合国力再上新台阶，还要接续奋斗

　　2022年，我国经济总量按年均汇率计算，120万亿元折合美元约18万亿美元，稳居世界第二位。

　　“事非经过不知难，在百年变局和世纪疫情叠加的复杂局面下，面对疫情散发多发、极端高温天气等诸多超预期因素冲击，能够交出这样的成绩单殊为不易。”康义说。

　　产业发展提质增效。全国工业增加值达到40.2万亿元，制造业增加值达到33.5万亿元，均居世界首位；工业对经济增长贡献率达到36%。

　　基础设施更加完善。截至2022年末，全国铁路营业里程达到15.5万公里，其中4.2万公里的高速铁路营业里程世界领先。我国还建成全球规模最大、技术领先的网络基础设施。

　　内需规模继续扩大。尽管遭受疫情反复冲击，去年社会消费品零售总额稳定在44万亿元左右，其中网上商品零售额达到12万亿元。

　　康义表示，我国仍然是全球第二大消费市场和第一大网络零售市场，超大规模市场优势依然明显。去年我国固定资产投资规模突破57万亿元，比上年增长5.1%，为经济持续增长提供有力支撑。

　　从人均水平来看，2022年我国人均GDP达到85698元，比上年实际增长3%。

　　党的二十大报告提出，到2035年，我国发展的总体目标是：经济实力、科技实力、综合国力大幅跃升，人均国内生产总值迈上新的大台阶。“目前我国人均GDP只有1.27万美元，要达到目标，还要更加努力接续奋斗。”康义说。

　　3%的增速怎么看？

　　经济运行总体稳定，高质量发展坚定有力

　　去年我国GDP同比增长3%，这个增速怎么看？

　　从多重挑战看，疫情要防住、经济要稳住、发展要安全，实现这个增速不容易。去年二季度前期，受一些超预期因素的冲击，国民经济一度出现下滑。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门高效统筹疫情防控和经济社会发展，保通保畅、保供稳价、退税减税、援企稳岗等一揽子政策及时出台、落实落细，着力稳住宏观经济大盘。

　　从宏观指标看，去年我国城镇新增就业1206万人，全国居民消费价格指数（CPI）全年同比上涨2%，年末外汇储备余额达到31277亿美元、稳居世界第一。就业稳、物价稳、国际收支持续改善，经济运行总体稳定。

　　从全球比较看，新冠肺炎疫情反复延宕，世界经济下行压力增大、衰退风险上升，粮食、能源、债务多重危机同步显现，不少国家经济社会发展遇到较大困难，我国经济增长快于多数主要经济体。

　　康义透露：“德国公布去年全年经济增速预估数为1.9%。据IMF预测，美国、日本2022年GDP增长都不会超过2%。在这么多超预期因素反复冲击下，我国3%的经济增速是一个比较快的增长速度。”

　　判断中国经济发展，要看速度，也关注质量。去年以来，坚持稳字当头、稳中求进，新发展理念深入人心，高质量发展坚定有力。

　　稳中求进、因势而新，创新发展成色十足。世界知识产权组织最新发布的《世界知识产权指标》报告显示，我国发明专利有效量已经位居世界第一。

　　以进固稳、顺势而为，深化改革动力澎湃。随着营商环境不断优化，2022年末，全国登记在册市场主体达到1.69亿户，全年高技术产业投资同比增长18.9%，快于全部投资13.8个百分点。

　　以进促稳、乘势而上，高水平开放步稳蹄疾。2022年我国货物贸易总额突破40万亿元，总额再创新高；去年前11月，我国实际使用外资11561亿元，规模也创新高。

　　今年经济形势怎么看？

　　推动经济整体好转，仍需付出艰苦努力

　　2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。今年中国经济将呈现怎样的走势？如何推动经济整体好转？

　　康义表示，随着疫情防控转入新阶段，各项政策不断落实落细，生产生活秩序有望加快恢复，经济增长内生动力将不断积聚增强，2023年中国经济会整体好转。

　　物质基础雄厚，经济韧性强。我国工业门类齐全、产业配套完备，产业组织能力和产业链韧性强，在全球产业分工体系和供应链体系中占据着重要地位。

　　市场优势明显，发展潜力大。我国有逾14亿人口，新型工业化和城镇化还在持续推进，有世界上最具潜力的超大规模市场，这是推动经济复苏好转的强大引擎。

　　“目前，进一步扩大内需的中长期政策已经出台。随着疫情防控进入新的阶段，消费环境、消费秩序改善，居民消费能力、消费意愿增强，今年消费恢复会有较好势头，将会带动整体经济运行好转。”国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖说。

　　内生动力强劲，市场活力足。全面深化改革开放，深入实施创新驱动发展战略，着力强化国家战略科技力量，有效推动新产业快速成长……持续打造市场化、国际化、法治化的营商环境，将让市场主体创新奔涌，为经济运行注入新动能。

　　调控经验丰富，政策工具多。康义表示，当前我国物价总体处在稳定、可控的状态，这为我们多方面储备使用相关宏观调控政策工具留有比较好的空间。

　　开好局、起好步，具备有利条件，更需团结奋斗。康义表示，当前国内经济恢复的基础还不牢固，企业生产经营困难还较多，群众在就业方面困难还不少，“推动经济整体好转，仍然需要我们付出艰苦的努力。”


　　《 人民日报 》（ 2023年01月18日 03 版）
(责编：卫嘉、白宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
人民网获中国上市公司协会“2022年度战略合作媒体”称号
　　人民网北京1月17日电 （黄盛）日前，中国上市公司协会（以下简称“中上协”）向人民网授予“2022年度战略合作媒体”称号，表示在2023年将与人民网进一步推动《封面人物》等栏目与活动的合作。 2022年中上协与人民网共同打造了上市公司高管访谈类栏目《封面人物》，通过与嘉宾的对话分享成功经验，立体展现上市公司主要负责人对高质量发展的深度思考，让市场领略到了中国优秀企业家的思想深邃和精神风采。…
海关总署发布2022年缉私十大典型案例
　　人民网北京1月17日电 （记者栗翘楚）记者今日从海关总署获悉，2022年，全国海关“国门利剑”“风雷”联合行动成效显著，全年对重点涉税商品、枪支弹药、毒品等走私行为进行严厉打击，并发布2022年缉私十大典型案例。 海关总署缉私局开展“330”专项打击行动。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部