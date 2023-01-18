本报记者 陆娅楠

1月17日，2022年中国经济年报出炉。初步核算，去年全年国内生产总值（GDP）按不变价格计算，比上年增长3%。分季度看，一季度同比增长4.8%，二季度同比增长0.4%，三季度同比增长3.9%，四季度同比增长2.9%。

“去年，我国经济总量突破120万亿元，经济增长快于多数主要经济体。”在1月17日的国新办新闻发布会上，国家统计局局长康义说。

120万亿元总量怎么看？

综合国力再上新台阶，还要接续奋斗

2022年，我国经济总量按年均汇率计算，120万亿元折合美元约18万亿美元，稳居世界第二位。

“事非经过不知难，在百年变局和世纪疫情叠加的复杂局面下，面对疫情散发多发、极端高温天气等诸多超预期因素冲击，能够交出这样的成绩单殊为不易。”康义说。

产业发展提质增效。全国工业增加值达到40.2万亿元，制造业增加值达到33.5万亿元，均居世界首位；工业对经济增长贡献率达到36%。

基础设施更加完善。截至2022年末，全国铁路营业里程达到15.5万公里，其中4.2万公里的高速铁路营业里程世界领先。我国还建成全球规模最大、技术领先的网络基础设施。

内需规模继续扩大。尽管遭受疫情反复冲击，去年社会消费品零售总额稳定在44万亿元左右，其中网上商品零售额达到12万亿元。

康义表示，我国仍然是全球第二大消费市场和第一大网络零售市场，超大规模市场优势依然明显。去年我国固定资产投资规模突破57万亿元，比上年增长5.1%，为经济持续增长提供有力支撑。

从人均水平来看，2022年我国人均GDP达到85698元，比上年实际增长3%。

党的二十大报告提出，到2035年，我国发展的总体目标是：经济实力、科技实力、综合国力大幅跃升，人均国内生产总值迈上新的大台阶。“目前我国人均GDP只有1.27万美元，要达到目标，还要更加努力接续奋斗。”康义说。

3%的增速怎么看？

经济运行总体稳定，高质量发展坚定有力

去年我国GDP同比增长3%，这个增速怎么看？

从多重挑战看，疫情要防住、经济要稳住、发展要安全，实现这个增速不容易。去年二季度前期，受一些超预期因素的冲击，国民经济一度出现下滑。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门高效统筹疫情防控和经济社会发展，保通保畅、保供稳价、退税减税、援企稳岗等一揽子政策及时出台、落实落细，着力稳住宏观经济大盘。

从宏观指标看，去年我国城镇新增就业1206万人，全国居民消费价格指数（CPI）全年同比上涨2%，年末外汇储备余额达到31277亿美元、稳居世界第一。就业稳、物价稳、国际收支持续改善，经济运行总体稳定。

从全球比较看，新冠肺炎疫情反复延宕，世界经济下行压力增大、衰退风险上升，粮食、能源、债务多重危机同步显现，不少国家经济社会发展遇到较大困难，我国经济增长快于多数主要经济体。

康义透露：“德国公布去年全年经济增速预估数为1.9%。据IMF预测，美国、日本2022年GDP增长都不会超过2%。在这么多超预期因素反复冲击下，我国3%的经济增速是一个比较快的增长速度。”

判断中国经济发展，要看速度，也关注质量。去年以来，坚持稳字当头、稳中求进，新发展理念深入人心，高质量发展坚定有力。

稳中求进、因势而新，创新发展成色十足。世界知识产权组织最新发布的《世界知识产权指标》报告显示，我国发明专利有效量已经位居世界第一。

以进固稳、顺势而为，深化改革动力澎湃。随着营商环境不断优化，2022年末，全国登记在册市场主体达到1.69亿户，全年高技术产业投资同比增长18.9%，快于全部投资13.8个百分点。

以进促稳、乘势而上，高水平开放步稳蹄疾。2022年我国货物贸易总额突破40万亿元，总额再创新高；去年前11月，我国实际使用外资11561亿元，规模也创新高。

今年经济形势怎么看？

推动经济整体好转，仍需付出艰苦努力

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。今年中国经济将呈现怎样的走势？如何推动经济整体好转？

康义表示，随着疫情防控转入新阶段，各项政策不断落实落细，生产生活秩序有望加快恢复，经济增长内生动力将不断积聚增强，2023年中国经济会整体好转。

物质基础雄厚，经济韧性强。我国工业门类齐全、产业配套完备，产业组织能力和产业链韧性强，在全球产业分工体系和供应链体系中占据着重要地位。

市场优势明显，发展潜力大。我国有逾14亿人口，新型工业化和城镇化还在持续推进，有世界上最具潜力的超大规模市场，这是推动经济复苏好转的强大引擎。

“目前，进一步扩大内需的中长期政策已经出台。随着疫情防控进入新的阶段，消费环境、消费秩序改善，居民消费能力、消费意愿增强，今年消费恢复会有较好势头，将会带动整体经济运行好转。”国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖说。

内生动力强劲，市场活力足。全面深化改革开放，深入实施创新驱动发展战略，着力强化国家战略科技力量，有效推动新产业快速成长……持续打造市场化、国际化、法治化的营商环境，将让市场主体创新奔涌，为经济运行注入新动能。

调控经验丰富，政策工具多。康义表示，当前我国物价总体处在稳定、可控的状态，这为我们多方面储备使用相关宏观调控政策工具留有比较好的空间。

开好局、起好步，具备有利条件，更需团结奋斗。康义表示，当前国内经济恢复的基础还不牢固，企业生产经营困难还较多，群众在就业方面困难还不少，“推动经济整体好转，仍然需要我们付出艰苦的努力。”

《 人民日报 》（ 2023年01月18日 03 版）

(责编：卫嘉、白宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经