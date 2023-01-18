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徐工集团构建全价值产业链——

加强研发  加快发展（新时代新征程新伟业）

本报记者  姚雪青  李心萍
2023年01月18日05:52 | 来源：人民网－人民日报
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　　这是中国工程机械行业史上的最佳成绩——2022全球工程机械50强榜单近期揭晓，徐工集团名列第三。

　　走进徐工集团，在公司最醒目的位置，立着一台XCA220型全地面起重机。

　　2017年12月，习近平总书记考察徐工集团重型机械有限公司时，饶有兴致地登上公司完全自主研发的XCA220型全地面轮式起重机驾驶室。总书记强调，装备制造业是制造业的脊梁，要加大投入、加强研发、加快发展，努力占领世界制高点、掌控技术话语权，使我国成为现代装备制造业大国。

　　“亲切的关怀，殷殷的嘱托，坚定了徐工集团广大干部职工锚定更高目标、追求科技自立自强的信念。5年来，我们创新再创新，攀登再攀登，向着世界一流企业进发。”徐工集团党委书记、董事长杨东升说。

　　链上攻关，重要零部件自主可控

　　在徐工集团下属阿马凯液压技术有限公司，一枚蓝色外壳的阀块吸引了大家的目光。操作员李同同摁下启动键，工作台顺时针转动起来，机床上方的刀具轮流打磨阀芯孔。

　　“液压系统相当于起重机的心脏，决定着起吊的高度与重量。这是液压阀上的关键零部件电磁阀，整个制造过程叫作珩磨。”阿马凯公司工艺技术部副部长王宗勇说，别看电磁阀个头不大，却控制着起重机“长胳膊”的内外伸缩，及所吊重物上下升降。

　　2020年前，受制于加工精度，高端电磁阀只能从国外进口。为了攻克技术难题，徐工集团打通内部研发资源，立志为液压阀生产打造一把“尖刀”。

　　“通过理论模型计算，我们发现一次加工需要有5把刀，有的负责粗加工，有的负责细加工，还有的负责抛光、精修，最后的误差才能不超过1微米。”王宗勇说。

　　理论设想走通了，如何能将珩磨的机床做出来？徐工决定沿着产业链找助力。

　　“太难了。”这是首次接到任务时，合作公司工程师孙亚刚的感受。要将5把大刀集成到一个多工位的加工中心，加工体量如此小而轻的阀块，主轴、座架、工位都要既精准又稳定。

　　为了解决难题，孙亚刚找来了产业链上游的主轴、电机、面板等企业一起研发。“整机打造出来后，我们又与徐工集团进行反复测试、调整，直到实现理想精度。”孙亚刚介绍，作为一家业内普通企业，经此一“战”，逐渐成为细分市场的“龙头”，对下游企业也有了“带队”能力。

　　将电磁阀牢牢掌握在自己手中，徐工的全地面起重机连创佳绩。从220吨到1200吨，再到1800吨、2600吨，一次次刷新全球全地面起重机的起重重量纪录。

　　党的二十大报告提出，实施产业基础再造工程和重大技术装备攻关工程。近年来，徐工集团发挥链主作用，带领产业链上下游先后攻克高端全自动变速箱、高速高机动转向驱动桥、超大扭矩行走减速机等23项传动系统关键技术，新开发液压阀、油缸产品30余类，获得授权专利243项。

　　“最近，徐工集团召集了国内20多家行业头部企业，一起制定工程机械液压缸用精密无缝钢管的国家标准。以标准促发展，带动全产业一起强起来。”杨东升说。

　　数字再造，智能化贯穿全周期

　　正值冬季，西藏自治区昌都市江达县玉龙铜矿采矿场，一台XE690DK挖掘机遇到了麻烦。

　　此时，2700公里外的徐州，徐工挖掘机械有限公司智慧服务管理平台上，该挖掘机所在位置也弹出提醒：转速低于设定值。

　　“这是自动预警。”仔细分析，公司服务管理部部长顾海瑞认为，挖掘机可能有“高原反应”，动力输出不足。

　　顾海瑞立即派出工单，就近转给昌都市的一家服务网点。不到15分钟，网点响应，派出“医生”给挖掘机“看病开药”。然而两小时后，前方却传来消息：由于矿区封闭管控，赶到的“医生”短时间内无法进入现场。这可怎么办？

　　工单再次转回总部，顾海瑞决定“远程会诊”。他请来技术中心的专家，为这台挖掘机重新编写代码，刷新电控程序。“相当于给它打了一剂‘强心针’，增加进气量，提升挖掘机的工作能力。”顾海瑞不断查看最新数据：5分钟后，发动机转速逐步恢复到了1500转/分，自动预警也成功解除。

　　千里维修，秘密就藏在每台挖掘机驾驶室的“小黑匣”中。它叫“汉云智能终端”，利用北斗定位系统和5G网络，将实时采集的设备位置、转速、能耗、压力等工业数据传送到徐州总部的管理人员手中。

　　“实现这一切的数字化底座，是徐工汉云5G工业互联网平台。”徐工汉云技术股份有限公司总经理助理黄凯介绍，底座上链接着“徐工造”的135万台设备，通过大数据采集分析，进行“设备画像”、生成“体检报告”，研发出面向管理端的“远程智慧平台”和面向客户端的“徐工e修”等应用界面2万余个。

　　这些数据的采集，从挖掘机还是一个个零部件的时候就开始了，智慧化贯穿了设备的全生命周期。

　　在徐工挖掘机械有限公司，最快8分钟就有一台挖掘机下线，奔向全国各地。在此过程中，焊接、加工、涂装、装配均实现了智能制造，实现了生产效率的翻倍。

　　以焊花飞溅的三号智能车间为例，机器人焊接完成的每个动臂部件，身上都有“身份识别码”，它从哪里来、要到哪里去，都记录得清清楚楚。

　　“推动制造业高端化、智能化、绿色化发展，是党的二十大报告提出的要求。智能化是工程机械的未来，而数字化则是基础。”黄凯说，下一步，徐工将向更多成员开放徐工汉云5G工业互联网平台，开发出更多互动性强、嵌入性多、内容丰富有趣的机械设备“朋友圈”界面功能，进一步扩大工业互联网的受益面。

　　全链出海，产品、产业走向世界

　　2022年12月的一个晚上，徐工进出口公司的员工餐厅里，不少加完班的员工一边吃着夜宵，一边收看卡塔尔世界杯直播。

　　今年35岁的张兆松正看得入迷。“我看球，更看足球场，我们有660多台设备参与全部8座体育场馆的建设。”身为徐工驻卡塔尔相关负责人，张兆松如数家珍：仅卢塞尔体育场，就有起重机、挖掘机、装载机等10余类330多台设备参与建设。

　　2018年，卡塔尔面向全球招标工程机械设备。“那是真正的打擂台，直接现场测试。以挖掘机为例，比拼的是用破碎锤击碎岩石。连续‘破碎’两周后，只剩徐工和另一家企业入围。”在现场见证这一幕的张兆松坦言，这是徐工与卡塔尔的第一次大规模合作，客户当即签下了1亿美元的大单，世界杯举办后还有望再次合作。

　　“这次的胜利并非偶然，我们早已做了万全的准备。”徐工机械副总裁、进出口公司总经理刘建森道出了获胜秘籍：针对中东地区高温、干热、多风沙的特点，所有产品提前安装两层滤清器、使用大功率的空调。

　　徐工的产品走出去了，产业也逐步走出去。

　　在巴西，徐工直接投资建设徐工巴西产业基地。目前，这里的工程机械年产量达6000台，比2021年翻了一番，还直接带动了下游电缆公司、驾驶室建造公司的入驻。

　　“2023年，产业基地有望实现量产8000台。我们将立足南美市场，开拓北美市场。”徐工巴西制造负责人李寒光说。

　　“国际市场是检验企业竞争力的最佳校验场。”杨东升说，“从卖产品到卖品牌，从单一营销链到全价值产业链，徐工希望带动产业链上下游一起勇闯国际市场，共同成长。”


　　《 人民日报 》（ 2023年01月18日 04 版）
(责编：卫嘉、白宇)
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