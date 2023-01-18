本报记者 刘泰山

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通过整合创新资源，吸引产业集聚，广东佛山南海区的氢能产业从无到有、由小变大。如今，南海区把氢能产业作为新的经济增长点，加快基础设施建设，推动多元应用，构建协同高效的产业体系，氢能产业的竞争力不断提升。

氢能公交、氢能环卫车、氢能冷链物流车、氢能共享两轮车、氢能游船……前不久，2022年中国氢能产业大会在广东省佛山市南海区樵山文化中心举办，一批最新氢能应用成果集中亮相，还有100辆氢能共享两轮车供参会者体验。

经过10余年探索，氢能产业从无到有、由小变大，让南海区成为粤港澳大湾区氢能产业发展的重点区域，竞争力不断提升。

构筑研发平台

吸引产业集聚

2009年，南海区引进广顺新能源燃料电池空压机生产项目，迈出了发展氢能产业的第一步，成为我国较早探索发展氢能产业的地区之一。

面对一无技术、二无氢源的困境，南海区通过引进高端人才团队，打造氢能技术创新平台。当地与清华大学、浙江大学、西安交通大学、武汉理工大学、中国标准化研究院等合作，建立佛山仙湖实验室、华南氢安全中心、鑫锦伟华洁净能源研究院、国家技术标准创新基地（氢能）等平台，以产业化为导向，重点攻关核心基础材料、关键零部件、燃料电池系统和整车技术等。

为了优化生产生活环境，南海区在丹灶镇规划建设48平方公里的重点产业园区——“仙湖氢谷”，引进多个院士团队和10多名国家级高层次人才、120多名科研人才，培养1300多名氢能产业技能人才。国家电投、康明斯、重塑科技、美锦能源、清能股份等120多家企业相继入驻，占广东全省氢能相关企业总数的1/3。

“我们整合创新资源，吸引产业集聚，逐步破除氢能产业发展的瓶颈，显著提升了竞争力。”南海区委书记顾耀辉说，目前，南海全区氢能产业项目计划投资额超400亿元，未来几年全部达产后将形成年产值超千亿元的产业集群，有望成为我国自主氢能技术先行地、高端氢能产业集聚地。

建好基础设施

推动多元应用

近年来，南海区把氢能产业作为新的经济增长点，加快基础设施建设，不断增强氢能的制、储、运能力。

目前，南海区已建和在建的加氢站有15座，网点覆盖全区所有镇街；建设悦隆氢能源综合利用及大宗气体配套项目、瀚蓝可再生能源（沼气）制氢加氢母站；推进长海电厂热电联产技术改造，利用煤炭超临界水气化制氢技术，生产高纯度1万标立方米/小时的氢副产品。

在氢能布局方面，南海区把“氢车”“氢社区”等多元化商业应用作为重点方向，在交通领域、工业领域以及智慧能源社区、绿色零碳医院等建筑领域持续发力，推进氢能多元商业化应用和多领域减碳。

2021年11月，南海区启动建设“氢能进万家”智慧能源示范社区，规划安装4套商用、394套家用燃料电池分布式热电联产设备，装机容量达2.035兆瓦。2022年，国家发改委价格成本调查中心批复同意，以“氢能进万家”项目为应用场景，成立清洁能源价格成本研究（佛山）基地，探索碳中和社区的标准化实施路径。

“‘氢能进万家’项目利用天然气重整制氢，实现燃料电池技术热电联供，可以降低50%的碳排放、45%的能源费用。”中科润谷智慧能源科技（佛山）有限公司总经理李新达说，这将打造风、光、电、气多种能源互补的智慧社区，让更多人享受低碳生活。

目前，南海区位居全国氢能产业发展第一方阵。截至2022年底，全区推广应用的氢能源汽车达911辆，投运燃料电池汽车公交线路32条，在建氢能有轨交通线路1条，行程总里程累计3500多万公里。

加强制度创新

构建协同体系

10余年来，南海区重视顶层设计与制度创新，探索构建协同高效的氢能产业体系，研究出台氢能产业发展规划、扶持办法、示范应用、车辆运营、加氢站建设及运营等针对性政策，并设立150亿元规模的产业提升母基金，撬动设立氢能产业发展基金。此外，南海区还参与了国家、省级氢能产业政策研究，制定发布50余项氢能领域标准规范。

2022年4月，南海区出台氢能产业发展3年行动计划，进一步明确系统构建技术创新和产业化高质量发展体系、统筹推进氢能基础设施网络建设、稳步推进氢能多元化商业化应用、完善产业发展政策和制度保障等目标，完善集政策制定、基础设施建设、产业推进、推广应用、标准制定、人才培养于一体的氢能产业体系。

不久前，国家电投华南氢能产业基地落户南海区，将围绕质子交换膜、碳纸等开展氢能技术研发、装备制造等。“南海区有明确的氢能发展规划、专业的研发平台、良好的营商环境、完善的产业配套，有助于氢能产业可持续发展。”佛山仙湖实验室副主任、武汉理工大学学科首席教授唐浩林说。

从零起步到赶超引领，南海区的氢能产业正在快速发展。2021年，财政部、工信部、科技部、国家发改委、国家能源局5部门批准京津冀、上海、广东等地成为燃料电池汽车示范应用首批示范城市群。其中，广东城市群由佛山牵头联合广州等11个城市共建，南海区将在氢能产业开发和应用中发挥重要作用。

按照计划，到2025年，南海区将建成投用加氢站不少于30座，制氢产能不低于20吨/天，开通氢能公交线路50条、有轨交通线路2条，投入氢能汽车超3000辆、氢能两轮车超1000辆。

《 人民日报 》（ 2023年01月18日 10 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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