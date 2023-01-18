云南最大单体光伏发电项目投产
2023年01月18日05:57 | 来源：人民网－人民日报
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本报昆明1月17日电 （记者李茂颖）日前，云南省昆明市禄劝彝族苗族自治县撒永山250兆瓦光伏电站项目正式投产。该项目总投资11.7亿元，是云南省“8+3”新能源规划的重点项目之一，也是目前全省投产的最大单体光伏发电项目。
项目占地总面积约为5235亩，海拔高程介于2400—3100米之间。为推进接入工程建设，南方电网云南电网公司昆明供电局攻克多个技术难题，新建79基铁塔、24千米输电线路，保障新能源上网。
据介绍，项目投产运行后，预计每年平均上网电量为39789万千瓦时，每年可节约标煤12.49万吨，减少多种大气污染物的排放，助推当地绿色能源产业发展。
《 人民日报 》（ 2023年01月18日 10 版）
(责编：卫嘉、白宇)
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