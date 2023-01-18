本报记者 王斌来

习近平总书记在中央经济工作会议上的重要讲话，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步定向领航。重庆如何推动高质量发展、创造高品质生活，为中国式现代化贡献更多重庆力量？记者采访了重庆市委副书记、市长胡衡华。

未来五年努力实现“六个显著提升”

记者：今年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年。站在新的发展起点，如何把重庆工作放在中国式现代化的宏大场景中来谋划推进？

胡衡华：习近平总书记高度重视重庆发展，多次对重庆工作作出重要指示，要求我们营造良好政治生态、坚持“两点”定位、“两地”“两高”目标，发挥“三个作用”，推动成渝地区双城经济圈建设，加快建设西部陆海新通道，为我们提供了方向指引、根本遵循、动力之源。

总书记有号令、党中央有部署，重庆见行动。我市对深入学习贯彻党的二十大精神作出全面部署，系统谋划了重庆现代化建设的发展蓝图，进一步强化了坚决拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的政治共识，强化了全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神的思想共识，作出了拥抱新时代、奋进新征程、建设新重庆的具体部署。站在新的发展起点，我们将努力为全国发展大局贡献更多重庆力量。

在未来五年主要目标任务上，我们将努力实现“六个显著提升”：一是经济实力显著提升，地区生产总值和人均地区生产总值分别迈过4万亿元、12万元大关。二是科教实力显著提升，全社会研发经费投入年均增长10%以上，高新技术企业、科技型企业实现“双倍增”，数字经济增加值占GDP比重超过50%。三是城市综合实力显著提升，城镇化率达到75%，国家中心城市集聚辐射能力明显提高。四是生态文明建设水平显著提升，空气优良天数稳定在338天左右，长江干流水质稳定保持Ⅱ类，碳达峰碳中和实现阶段性目标。五是社会治理水平显著提升，党建引领基层治理机制全面完善，法治政府、法治社会建设走在中西部前列。六是人民生活水平显著提升，全体居民人均可支配收入高于全国平均水平，居民收入增长高于经济增长。

在中国式现代化建设中，我们将努力做到“四个更好服务”：一是更好服务国家区域发展大局，加快建设成渝地区双城经济圈，努力在推进新时代西部大开发中发挥支撑作用。二是更好服务内陆改革开放大局，加快建设内陆开放高地，努力在推进共建“一带一路”中发挥带动作用。三是更好服务长江经济带绿色发展大局，加快建设山清水秀美丽之地，努力在推进长江经济带绿色发展中发挥示范作用。四是更好服务促进共同富裕大局，加快城乡区域协调发展，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感、认同感。

从战略全局出发抓主要矛盾，纲举目张做好各项经济工作

记者：重庆将如何认真贯彻落实中央经济工作会议精神，以新作为新气象扛起责任担当？

胡衡华：重庆将深入贯彻落实中央经济工作会议精神，从战略全局出发抓主要矛盾，从改善社会心理预期、提振发展信心入手，抓住重大关键环节，纲举目张做好各项经济工作。

一是着力推动经济企稳恢复提振。精准高效实施“提信心、稳增长、强主体”一揽子政策包，加快激发消费潜能，持续扩大有效投资，推动外贸外资量质齐升。二是着力建设现代化产业体系。谋划实施制造业提质增效行动，推动产业高端化智能化绿色化发展。三是着力增强市场主体活力。坚持“两个毫不动摇”，实施国企改革提效增能行动，扎实推进民营经济健康发展。四是着力推动成渝地区双城经济圈建设。树牢“一盘棋”“一体化”理念，加快建设有实力、有特色的双城经济圈。五是着力推进西部陆海新通道建设。发挥重庆作为通道物流和运营组织中心作用，放大“通道+经贸+产业”联动效应。六是着力防范化解重大风险。实施重大风险防范化解行动，全力维护政治安全，防范化解经济金融风险。七是着力提高人民生活品质。实施惠民暖心优服行动，千方百计稳就业、稳物价、保民生。

具体工作中，我们将强化四方面工作导向：一是稳进增效，稳住经济大盘，确保经济运行在合理区间，坚持高质量发展不动摇。二是除险清患，打好防范抵御风险的有准备之战和化险为夷、转危为机的战略主动战，坚决守住不发生系统性风险底线。三是改革求变，以数字化变革引领全面深化改革。四是惠民有感，树牢以人民为中心的发展思想，坚持在高质量发展中推进共同富裕。

推动成渝地区双城经济圈建设，力争在七个方面实现更大突破

记者：成渝地区双城经济圈建设启动实施三年来成效明显，下一步重庆将如何推进这一国家重大战略深入实施？

胡衡华：建设成渝地区双城经济圈，是习近平总书记亲自谋划、亲自部署、亲自推动的重大战略。三年来，我们与四川紧密协作、相向而行，签署落实“1+5”系列合作协议，160个重大合作项目滚动推进、累计完成投资3900多亿元，汽车、电子等重点产业协同发展态势良好，311项“川渝通办”事项落地见效。

党的二十大报告提出，推动成渝地区双城经济圈建设。我们加快推进重庆都市圈建设，着力推进“一区两群”协调发展，协同推进川渝全域联动发展，力争在七个方面实现更大突破：

一是在强化成渝“双核”联动联建上实现更大突破，加强重庆中心城区与成都市功能衔接，推动重庆都市圈与成都都市圈协同互动，辐射带动全域发展。二是在携手打造世界级产业集群上实现更大突破，共建智能网联新能源汽车、电子信息制造两大万亿元级产业集群，共抓特色优势产业集群，共育高成长性未来产业集群。三是在加快建设西部陆海新通道上实现更大突破，迭代升级省际协商合作机制，共同对接落实区域全面经济伙伴关系协定（RCEP），协同做好与中欧班列（成渝）、长江黄金水道的统筹衔接。四是在高水平共建西部科学城上实现更大突破，共同打造高能级创新平台、强化关键核心技术攻关、促进科技成果转化应用，构建良好创新生态。五是在深化毗邻地区合作上实现更大突破，加大合作共建功能平台支持力度，打造一批“桥头堡”城市，推进经济区与行政区适度分离改革试点。六是在提升两地群众获得感上实现更大突破，推动“川渝通办”能通则通、应通尽通，推出一批数字化应用试点。七是在构建高效协同合作机制上实现更大突破，完善定期交流机制，建好重大任务闭环落实机制，加强专班推进，努力打造带动全国高质量发展的重要增长极和新的动力源。

《 人民日报 》（ 2023年01月18日 03 版）

(责编：赵竹青、杨迪)

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