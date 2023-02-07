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全国首个批量化大容量海上风电机组项目开工

2023年02月07日05:58 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报福州2月6日电  （记者刘晓宇）日前，福建漳浦六鳌海上风电场二期项目开工建设。这是全国首个批量化采用16兆瓦及以上大容量海上风电机组的项目。

　　风电场位于漳浦县东南侧海域，中心距离海岸线32.8公里，场址面积约22.9平方公里，总装机容量达400兆瓦。

　　三峡集团漳浦海峡公司副总经理龚匡敏说，目前，我国海上风电场通常采用单机容量为10兆瓦以下的机型。漳浦二期项目将首次批量化使用超大单机容量机组，风机的单机容量越大，发电效率更高，海域占用面积也会减少，开发和运维的成本也会相应降低。

　　项目计划于今年8月底完成首批机组并网发电，全部投产后年上网电量超过16亿千瓦时。

　　近年来，我国海上风电快速发展，装机规模继续保持世界第一。随着海上风电项目布局的加快和对海域环境的不断探索，海上风电产业逐渐向大功率、深远海挺进，已形成了完整的具有领先水平和全球竞争力的风电产业链和供应链。目前全球市场上60%的风电设备都来自中国。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月07日 06 版）
(责编：牛镛、袁勃)
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