塔里木油田天然气累计产量超4000亿立方米
2023年02月07日05:59 | 来源：人民网－人民日报
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本报乌鲁木齐2月6日电 （记者阿尔达克）记者从中国石油塔里木油田获悉：截至2月3日，塔里木油田天然气累计产量突破4000亿立方米，为民生用气提供了坚实保障。
据介绍，塔里木油田生产的4000亿立方米天然气，相当于折合替代标煤5.29亿吨，减少二氧化碳排放5.19亿吨，为优化我国能源消费结构、推动绿色转型、助力实现“双碳”目标作出重要贡献。近年来，塔里木油田天然气产量屡创新高，有力保障了西气东输安全平稳，同时带动南疆利民管网这条现代能源“丝绸之路”沿线的42个县市、20个农牧团场快速发展，其年用气量超过53亿立方米。
《 人民日报 》（ 2023年02月07日 10 版）
(责编：牛镛、袁勃)
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