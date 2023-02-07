本报记者 谢卫群

围绕社会主义现代化建设引领区建设目标，上海浦东新区着力推进首创性改革、引领性开放、集成化创新，引领区建设取得重要进展。近日发布的浦东引领区改革创新案例显示，引领区建设实施方案450项任务中完成或基本完成的已达到409项，完成比例超过90%。

浦东着力加强改革系统集成，已推出一批重大改革举措。市场准入便利化改革持续深化。“一业一证”31个试点行业累计发放3200余张行业综合许可证；市场主体登记确认制已受理企业设立登记超过1万户次。综合监管机制持续强化。以信用为基础的分级分类监管覆盖57个主要行业领域，率先试点以企业信用信息报告代替行政合规证明新机制。与改革相适应的法治保障体系不断完善。一年多来，先后出台“商事登记确认”“市场主体准营承诺”等15部浦东新区法规、2部地方法规浦东专章以及“商事调解”“特色产业园区”等13项管理措施。

深入推进制度型开放，形成一批政策制度创新成果。扩大开放取得新成效。全国首家外资独资券商、首批外商独资公募基金等一批首创性外资项目落户；国内首单外资班轮船公司“外贸集装箱沿海捎带”业务在洋山港正式落地；临港新片区开展跨境贸易投资高水平开放外汇管理改革试点；全年新引进首店超200家。高标准国际化经贸规则试点取得新突破。首批境外职业资格证书认可清单和紧缺清单对外发布；全国首个船舶供应服务地方标准发布实施。海关特殊监管区建设提速。洋山特殊综合保税区（二期）实现封关运作；保税区域诚信建设示范区试点启动实施；“中国洋山港”籍国际船舶登记管理制度落地实施。

全面提升全球资源配置能力，打造一批高能级功能性平台。重要金融基础设施平台建设取得新进展。全国首批以人民币计价并向境外投资者全面开放的期权品种原油期权上市交易；私募股权和创业投资份额转让试点开展，全国性大宗商品仓单登记中心正式设立。数字贸易、文化贸易等新业态、新模式功能平台加快建设。上海数据交易所挂牌数据产品已超过800个，国家（上海）新型互联网交换中心和国际互联网专用通道启动运行；国家版权创新发展基地落户浦东，上海国际文物艺术品交易中心揭牌运行。总部经济的辐射能级不断增强。至2022年末，浦东新区获认跨国公司地区总部累计达419家。

《 人民日报 》（ 2023年02月07日 10 版）

(责编：牛镛、袁勃)

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