本报记者 潘旭涛

2021年11月25日，上海数据交易所成立仪式暨2021上海全球数商大会在沪举行。

新华社记者 方 喆摄

近日，在贵州省贵阳市，工作人员在中国移动贵阳数据中心机房内巡检。

新华社记者 欧东衢摄

图为工作人员在河北省廊坊市开发区智慧城市大数据平台实时监测人流密度、车流密度、人流迁徙等情况。

赵永辉摄（人民图片）

1月3日，上海数据交易所正式运营；

1月13日，广州数据交易所上线全国首个行业数据指数发布平台；

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2023年伊始，数据要素市场活跃。2022年底，《中共中央 国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》（简称“数据二十条”）对外发布，系统性布局了数据基础制度体系的“四梁八柱”，加速了数据流通交易和数据要素市场发展。各地正积极推进数据交易场所建设，优化交易环境，让选购数据产品像逛超市一样方便快捷。

“‘数据二十条’出台后，企业拥抱数据要素市场的积极性明显提升。”上海数据交易所研究院院长、复旦大学管理学院教授黄丽华向记者表示，中国将更充分发挥海量数据规模和丰富应用场景优势，增强经济发展新动能，做强做优做大数字经济。

企业参与热情高涨

近年来，中国数字经济蓬勃发展，数据交易市场规模持续增长。尤其是“数据二十条”出台后，进一步推动了公共数据、企业数据、个人数据合规高效流通使用。

前不久，广东省深圳市一家电子元器件制造商向银行申请续贷。宁波银行深圳分行考察企业经营状况时发现，其当季经营流水出现下滑。为全面了解企业实际生产运营状态，宁波银行深圳分行借助一款名为“电力看征信”的数据产品，对该企业用电等经营情况进行综合分析。

“电力看征信”是南方电网深圳供电局自主研发的电力数据产品。该产品从海量电力数据中提取出企业用电状态、电费缴纳、用电量、违约行为等4大类23项征信指标，帮助银行等金融机构从新的维度考察企业的信用情况，支撑征信机构开展贷后预警、空壳企业识别、信贷反欺诈、授信辅助等业务。

借助“电力看征信”，宁波银行深圳分行查明，这家电子元器件制造商只是出现短暂经营困难，但整体经营状况良好，于是批准了企业的续贷申请。“接入‘电力看征信’数据产品后，我们将企业电力数据纳入风控管理系统，提升了授信的精准度和服务效率。”宁波银行深圳分行副行长赵桦说。

南方电网深圳供电局信息中心副总经理庞宁向记者表示，“电力看征信”数据产品自面世以来市场反应良好，为深圳市地方征信平台、深圳市宝安区工信局“一键秒批”平台以及宁波银行深圳分行、度小满等金融机构提供了服务。

今年1月，中国信息通信研究院发布的《大数据白皮书（2022年）》指出，中国大数据产业规模高速增长，2021年增加到1.3万亿元，复合增长率超过30%。白皮书还指出，当前，企业参与数据流通的热情高涨，数据流通的供需方从金融、互联网行业向其他行业扩展，交通、医疗、政务、气象等行业和场景的数据需求逐步显现。

中国移动基于海量业务数据，面向金融行业客户推出“乾坤大数据”产品，应用于风险管控等业务领域；上海市气象局推出数据产品“海洋气象传真图”，为用户提供准确的海平面气压场、风场、台风路径等预报，使船舶能够提前规避高风险区……

为进一步激活数据要素潜能、丰富数据应用场景，“数据二十条”提出，“结合数据要素特性强化高质量数据要素供给”“鼓励企业积极参与数据要素市场建设”。中国信息通信研究院院长余晓晖认为，“‘数据二十条’针对公共数据，明确授权运营，按用途加大公共数据供给使用；针对企业数据，强化供给激励，发挥国有企业带头作用。这些制度设计将极大提升数据供给。”

隐私保护能力增强

数据流通交易要以隐私保护为前提。“数据二十条”明确提出，“推动个人信息匿名化处理，保障使用个人信息数据时的信息安全和个人隐私。”“数据二十条”鼓励公共数据在保护个人隐私和确保公共安全的前提下，按照“原始数据不出域、数据可用不可见”的要求，以模型、核验等产品和服务等形式向社会提供。

地下管线对城市建设和管理至关重要。如何在保障信息安全的情况下，实现地下管线数据共享，充分发挥地下管线数据作用？广州市是广东省加强城市地下管线信息脱敏试点城市，1月8日，广州市南沙区完成7800公里地下管线数据脱敏处理和检查，将这些数据接入智慧广州时空大数据平台，实现在线共享服务。脱敏后的地下管线数据将有力支撑智能电网、智能气网和智能供排水保障系统建设。

数据的大规模流通应用对数据安全相关技术提出更高要求。业内人士表示，在数据加工等环节，可通过隐私计算进行分析、建模，在数据不对外泄露的前提下实现数据分析计算；在数据调用等环节，可利用区块链技术实现全链条监管。

对隐私保护的需求催生出数据安全产业。今年1月，工信部、国家网信办、国家发改委等16部门印发《关于促进数据安全产业发展的指导意见》，提出到2025年，数据安全产业基础能力和综合实力明显增强，数据安全产业规模超过1500亿元，建成5个省部级及以上数据安全重点实验室，攻关一批数据安全重点技术和产品，加速数据要素市场培育和价值释放。

中国信息通信研究院调查显示，自2018年以来，大数据、人工智能、区块链、云服务等类型的企业纷纷入局隐私计算赛道，累计孵化出100余款产品，广泛应用于金融、通信、互联网、医疗、政务等领域。

交易场所建设火热

数据交易需要有平台支撑，各类数据交易场所应运而生。“数据二十条”提出，“统筹构建规范高效的数据交易场所”，“鼓励各类数据商进场交易”。

停车难是各大城市普遍面临的问题。一些导航软件尝试为市民提供实时停车信息，方便市民快速找到空闲泊位。提供停车导航服务的基础是掌握精准的泊位信息。“随申行”看到了这一市场需求。作为上海市绿色出行一体化平台，“随申行”覆盖上海登记备案的所有停车场（库）和泊位，可获得共计4700多个停车库、89万个泊位的信息。“随申行”对公共停车场信息进行衍生加工计算后，推出“城市智慧泊车”数据产品，面向导航软件提供商、停车服务商等提供精准、全面的智慧停车信息。

2022年底，“城市智慧泊车”在上海数据交易所挂牌并成功签约。“数据时代涌现出一批像‘随申行’一样的‘数商’，他们通过对信息进行深度加工分析，形成了一批高价值数据商品和服务。”上海数据交易所总经理汤奇峰说，“2022年，上海数据交易所累计挂牌数据产品近1000个，数据产品交易额超过1亿元。经历一年多试运行，上海数据交易所于今年1月3日转入正式运营。随着市场培育趋于成熟，2023年场内交易额有望突破10亿元。”

数据交易所的职能不仅在于撮合交易，更重要的是为解决交易过程中的效率、合规、安全、信任等问题提供平台。

2022年7月，通过北京国际大数据交易所，北京海天瑞声科技股份有限公司与禾多科技（北京）有限公司，完成了一笔人工智能算法训练数据产品交易。这两家企业都是北京国际大数据交易所的合作伙伴。了解到海天瑞声在数据领域的综合实力后，禾多科技决定与其开展合作。在产品交易过程中，北京国际大数据交易所对数据交易主体、数据来源、交易产品、数据用途等进行了合规审核。“我们要研判这些人工智能训练数据的来源是否合规，数据产品交付后的用途是否正当等。”北京国际大数据交易所相关负责人郎佩佩说。

2021年以来，国家相关政策、法律法规等密集出台，各类数据交易场所建设火热。

作为全国第一家以大数据命名的交易所，贵州省贵阳大数据交易所已累计入驻数据商451家，累计撮合交易157笔，交易金额3.82亿元。“2022年我们上线了气象数据专区、电力数据专区和政府数据开放专区，2023年将持续建立金融、交通、算力等数据专区。”贵阳大数据交易所总经理叶玉婷说。

2021年底，海南省数据产品超市正式上线。截至目前，已引入阿里云、中国银联、招商银行、科大讯飞等300多家企业入驻，建立起7个主题库。海南省数据产品超市总经理陈文思介绍，“我们打造了‘前店后厂’模式。前店是交易门户，具备丰富的数据产品，购买方可方便快捷地购买数据产品与服务。后厂是开发平台，有效实现数据归集、数据产品开发、数据交易流通和数据安全保障。”

近日密集召开的地方两会上，很多省份将建设数据交易所、发展数字经济列为2023年重点任务。广东省政府工作报告提出，支持广州、深圳数据交易所建设，加强数据资源的整合归集、共享利用，强化网络安全和数据安全保护。内蒙古自治区政府工作报告提出，建立数据资源交易机构和数据开发利用平台，大力发展数据加工处理、分析应用、流通交易等产业。山西省政府工作报告提出，积极发展技术和数据市场。

当前，数据要素市场发展势头强劲。国家发改委价格监测中心副主任王建冬表示，未来的目标是培育全国统一数据大市场，包括国家级数据交易所、区域数据交易中心、行业数据交易平台、数据商、数据供需方、第三方服务机构等，通过完整的生态推动数据产业蓬勃发展。

(责编：牛镛、袁勃)

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