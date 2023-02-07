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发挥数据要素作用 引领新经济发展

李 贞
2023年02月07日06:27 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　数据作为新型生产要素，具有无形性、非消耗性等特点，对传统产权、流通、分配、治理等制度提出新挑战。因此，数据基础制度建设事关国家发展和安全大局。《中共中央 国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》（简称“数据二十条”）出台后，加快了中国数据基础制度的构建。

　　充分发挥数据要素作用，赋能实体经济，推动高质量发展。当前，数据成为关键生产要素，数字经济正引领新经济发展。数字经济具有覆盖面广、渗透力强等特点，能够与各行业融合发展，比如大数据、云计算、互联网、人工智能等。而推进数字经济与实体经济深度融合，是实现高质量发展的必然选择。为此，“数据二十条”明确指出，“以促进数据合规高效流通使用、赋能实体经济为主线”“构建适应数据特征、符合数字经济发展规律、保障国家数据安全、彰显创新引领的数据基础制度”。

　　做强、做优、做大数字经济，应对科技革命和产业变革，构筑国际竞争新优势。数据作为新型生产要素，是全球经济竞争的新赛道，也是新发展格局背景下体现国家综合实力、增强国际竞争优势的战略资源。当前，中国具有数据规模优势。《数字中国发展报告（2021年）》指出，2021年，中国数据产量达到 6.6ZB（计算机术语，十万亿亿字节），位居世界第二。如果充分利用数据规模优势，提升数据规模、质量和应用水平，中国将在数字经济时代具有巨大发展空间和竞争优势。

　　统筹分配效率与公平，推动全民共享数字经济发展红利，促进实现共同富裕。如今，数字经济深入百姓生活的方方面面，移动支付、视频拜年、远程问诊……在生产中，工业数字化转型加速，工业企业生产设备数字化水平持续提升，更多企业迈上“云端”，这些由数字经济推动的变革，让群众享受到了看得见、摸得着的实惠。为进一步推动数字经济健康发展，惠及更多群众，“数据二十条”提出“坚持共享共用，释放价值红利”“完善数据要素收益的再分配调节机制，让全体人民更好共享数字经济发展成果”。

　　提高数据要素治理效能，助力国家治理体系和治理能力现代化。近年来，各地正不断推进“互联网+政务服务”建设，“一网通办”“城市大脑”“政务云平台”等数字治理新模式，体现了数字技术应用与社会治理的深度融合。数字治理既打破了“数据孤岛”，让政务服务更加高效；又能为市场增效，提升市场资源配置效率；还提供了公众参与的新渠道，为回应民意搭建新平台，全面推动着国家治理体系和治理能力现代化。“数据二十条”提出，“推进实施公共数据确权授权机制”，具体包括“对各级党政机关、企事业单位依法履职或提供公共服务过程中产生的公共数据，加强汇聚共享和开放开发，强化统筹授权使用和管理，推进互联互通，打破‘数据孤岛’”等。

　　构建数据基础制度任重道远。未来，数据要素各方面制度和配套政策将更加丰富完善，引领中国从“数据大国”加快迈向“数据强国”。

(责编：牛镛、袁勃)
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