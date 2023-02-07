匡贤明

鼓励外商投资设立研发中心，不仅是吸引外资的重要举措，更有望为推进中国科技创新注入重要动力。

过去几年，外资投资研发中心在华取得了较大进展。以上海为例，截至2021年8月底，上海外资研发中心就累计达到500家，形成了一定的集聚效应。再以生物医药产业为例，2020年中国外资药企研发机构达到483个，有研发机构的企业近400家，有效发明专利达到8700件。应当说，外资研发中心在中国经济社会发展中的作用不断提升。

外资研发中心有望成为中国吸引外资的重要领域。2022年全国实际使用外资金额12326.8亿元人民币，按可比口径同比增长6.3%，折合1891.3亿美元，增长8%。其中，高技术产业实际使用外资增长28.3%，占全国36.1%，较2021年提升7.1个百分点。鼓励外商投资设立研发中心将进一步释放这方面潜力，吸引更多的高技术产业外资。

外资研发中心是中国重要的科技创新力量，在引进国际前沿技术和高端人才、提升科技创新能力方面有重要作用。以基础研究为例，2021年，中国基础研究支出占比为6.1%，一些领域还面临“卡脖子”的挑战。不少外资研发中心在基础前沿领域有较强的创新能力，能够在提升中国基础研发水平上发挥重要作用。

外资研发中心有助于更好地配置国内国际创新资源。依托超大规模市场优势，以国内大循环吸引全球资源要素，增强国内国际两个市场两种资源联动效应，这是中国高质量发展的重要途径。科技创新资源就是全球重要的资源要素。外资研发中心在联通境内境外创新体系方面有独特优势。

全球科技创新正进入空前密集活跃时期，主要创新强国加快科技资源国内国际布局优化，以此抢占世界创新高地。在此背景下，中国推动科技创新，既要发挥制度优势，也要发挥开放优势，进一步完善开放创新的体制机制，推动外资投资研发中心加快发展。

以推动科研领域的开放为外资研发中心创造良好的宜商环境。在统筹科技发展与安全的基础上，逐步放开研发市场，为外资研发中心提供更大的空间；同时，着眼于全生命周期，为外资研发中心提供宜商服务，优化外资研发中心的发展环境。

加快推动科技管理体制改革，提升科技要素配置的效率。以提高自主创新能力为重点厚植创新引领发展的根基，深化科研体制机制改革创新，释放科技要素活力，增强自主创新对产业发展的支撑能力,为外资研发中心提供科技资源优化配置的重要保障。

充分用好开放新高地的作用。中国以国内为重点的科技要素布局取得了重要进展。例如，北京、上海、粤港澳大湾区三大国际科技创新中心，已跻身全球科技创新集群前10位。下一步，需要用好高水平开放的政策与制度优势，在包括海南自贸港在内的开放新高地，布局建设更多外资研发中心，形成集聚效应。同时，发展以技术贸易为重点的服务贸易，推动科技成果转化。

此外，进一步加大国际科技合作力度。以外资研发中心为重要平台，组织协同实施国际科技创新合作重点专项，探索国际科技创新合作新模式。开展创新要素跨境便利流动试点，为国际科技合作提供重要支持。

未来，随着高水平对外开放不断深化、市场经济体系不断完善，更多支持政策落实落细，外资研发中心不仅前景可期，而且将在中国构建新发展格局中发挥更大作用。

（作者为中国（海南）改革发展研究院副院长）

(责编：牛镛、袁勃)

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