人民网北京2月7日电 （记者李栋）一年之计在于春。眼下，全国春耕工作从南到北陆续展开。在河南、安徽等地，农技人员深入田间指导生产，农业机械助力高效田管作业，“三农”工作者在春耕备耕中把“藏粮于技”落实到实处。

春节假期刚结束，河南省安阳市滑县农技推广中心植保站站长陈一品便把农技课堂开到了麦田里，向村民面对面、手把手地进行技术指导。

“这块地的播种量大，返青期要晚点浇水施肥，以防小麦还未成穗，养分就白白浪费。”陈一品提醒农户，麦田管理要结合不同地块的苗情墒情和当前一段时间内的天气特点，因地制宜，因苗施策，加强田间肥水管理和病虫害防治，落实好各项措施，才能确保稳产丰产。

农技人员讲得细致，种粮农民听得明白。“年刚过，技术员们就下到田间，为大家科普病虫害的防治知识，以及施肥技巧，讲得明明白白，我们也学到了很多科学种田新本事。”该县王庄镇后王庄村村民王太民说。

据了解，滑县今年小麦种植面积181.2万亩，由于播种基础好，目前一二类麦田占比90%以上，长势好于常年。“春耕期间，100余名技术人员深入田间地头，举办田间课堂，通过发放宣传页和现场讲解等方式，使广大种粮农民从会种地到‘慧’种地，为今年夏粮丰产丰收奠定了坚实基础。”滑县农业农村局相关负责人表示。

今年，我国将确保粮食面积稳定在17.7亿亩以上、力争有增加；确保粮食产量继续保持在1.3万亿斤以上、力争多增产。实现“藏粮于技”既要让农技显实力，更少不了现代化农机的助力。

春耕时节，在安徽省安庆市望江县的麦田里，种粮大户李群正抬头望着无人机来回穿梭，为小麦喷洒化肥。“这片小麦长势均匀，在新农机的帮助下麦苗生长稳健，生产成本也大大降低。”

2022年，李群种植的600多亩小麦平均亩产达到了630斤，因为成本的降低，收入也比往年大幅增加，他对科技种田的信心越来越足。“现在小麦从种植到收割全程机械化，农机售后人员和我们紧密联系，实时排除机械故障，减少了种粮的后顾之忧。”

据了解，今年该县冬小麦种植面积增加了8000亩，总种植面积达到17.2万亩。“现在农技服务在农业生产中的比重逐渐提高，今年组建了种植、畜牧、水产、农机4个专家组，深入田间地头指导农民科学有序地开展春季农业生产，保障今年粮食稳产农民增收。”望江县农业农村局相关负责人介绍。

“当前夏季粮油生产基础总体较好。”近日，在农业农村部召开的全国春季田管暨春耕备耕工作视频会议上相关负责人表示，把大面积提升单产作为当前和今后一个时期粮油生产的重点，通过良田、良种、良法、良机、良制集成组装的综合性方案，搞好技术集成、主体配套、政策衔接，由点及线到面推广高质高效品种技术，全力推动大面积单产提升尽快落地见效，不断夯实国家粮食安全根基。

(责编：鲁婧、高雷)

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