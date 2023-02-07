人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

北京链家推出“惠民租房在行动——之春归计划”优惠服务

2023年02月07日08:45 | 来源：央广网
小字号

原标题：北京链家响应倡议 推出“惠民租房在行动——之春归计划”优惠服务

　　为有效应对返工季租房高峰，解决好群众租房痛点，助力复工复产， 2月6日，北京房地产中介行业协会在政府指导下，创新启动“惠民租房在行动——之春归计划”，并向全行业发起倡议，号召全市住房租赁企业、房地产经纪机构广泛参与，发挥房源优势和服务专长，充分优惠让利，共同努力实现开门红，共同做好稳就业、稳物价、惠民生工作，共同推动首都高质量发展。

　　倡议发出后，北京链家第一时间响应，为在京租房的消费者提供“惠民租房在行动——之春归计划”优惠服务：即日起至3月6日，通过北京链家居间成交住房租赁业务，可享受佣金95折优惠一次。与此同时，贝壳省心租也推出部分房源，可享受首月租金五折优惠一次。

　　事实上，北京链家去年还积极响应政策号召，为市场租房补贴领取家庭推出“免租房佣金”活动，并连续两年为应届毕业生提供“毕业租房，佣金减半”优惠，共惠及约7000名高校毕业生，累计让利近2000万元。除各项优惠服务外，北京链家多年来持续探索房屋租赁服务保障，通过“真实房源 假一赔百”等多项安心服务承诺，为租户规避租房风险，提供安全可信赖的租房服务。

　　北京链家总经理李峰岩表示，“新的一年，北京链家将继续践行企业社会责任，一如既往地为广大在北京工作生活的新市民、青年人和城市运行服务保障人员提供美好居住服务，希望帮助他们在京安居，可以放开手脚为美好生活奋斗。”

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
组图：张灯结彩照“东极” 火树银花耀龙江
　　2月5日晚，零下二十摄氏度的黑龙江抚远滨江公园，一场元宵节烟焰火秀精彩上演，吸引了市民和游客驻足观赏。 抚远市隶属于黑龙江佳木斯市，是我国陆地最东端的县级行政区，处于黑龙江、乌苏里江交汇的三角地带，东、北两面与俄罗斯隔江相望。…
提振发展信心 多地出台措施激发民营经济活力
　　“组织起来，把当前工作做好，把长远事情做对。”这是河北省数字经济联合会会长吴显国在保定市满城区抓项目促投资优环境暨民营经济发展大会上的发言。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部