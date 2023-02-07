原标题：北京链家响应倡议 推出“惠民租房在行动——之春归计划”优惠服务

为有效应对返工季租房高峰，解决好群众租房痛点，助力复工复产， 2月6日，北京房地产中介行业协会在政府指导下，创新启动“惠民租房在行动——之春归计划”，并向全行业发起倡议，号召全市住房租赁企业、房地产经纪机构广泛参与，发挥房源优势和服务专长，充分优惠让利，共同努力实现开门红，共同做好稳就业、稳物价、惠民生工作，共同推动首都高质量发展。

倡议发出后，北京链家第一时间响应，为在京租房的消费者提供“惠民租房在行动——之春归计划”优惠服务：即日起至3月6日，通过北京链家居间成交住房租赁业务，可享受佣金95折优惠一次。与此同时，贝壳省心租也推出部分房源，可享受首月租金五折优惠一次。

事实上，北京链家去年还积极响应政策号召，为市场租房补贴领取家庭推出“免租房佣金”活动，并连续两年为应届毕业生提供“毕业租房，佣金减半”优惠，共惠及约7000名高校毕业生，累计让利近2000万元。除各项优惠服务外，北京链家多年来持续探索房屋租赁服务保障，通过“真实房源 假一赔百”等多项安心服务承诺，为租户规避租房风险，提供安全可信赖的租房服务。

北京链家总经理李峰岩表示，“新的一年，北京链家将继续践行企业社会责任，一如既往地为广大在北京工作生活的新市民、青年人和城市运行服务保障人员提供美好居住服务，希望帮助他们在京安居，可以放开手脚为美好生活奋斗。”

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经