6日零时起，内地与港澳人员往来全面恢复。当天，深圳皇岗、罗湖、莲塘等口岸陆续全面“开闸”，内地与香港间陆路口岸全面恢复通行。

“这将为受疫情影响的港澳经济加快复苏和粤港澳大湾区发展注入强大动能，”中国（深圳）综合开发研究院常务副院长郭万达说。

“深港同心，口岸同行”“深港双城一家亲”……在莲塘口岸，欢迎标语鲜艳醒目，提前准备的鲜花、贴心防疫包，给通关旅客营造出家的温暖。莲塘口岸是深港第七个、也是最新落成的陆路口岸，当天是该口岸首次启用旅检功能。

在莲塘口岸二楼入境大厅，背着相机的香港旅客蔡先生通过边检通道，成为首个经莲塘口岸入境的旅客。“通关非常方便，几分钟就完成了。”蔡先生说。

深港陆路口岸6日起不再实施出入境预约机制。家住大埔墟的香港市民徐先生说，自己有很多朋友在内地，疫情之前基本上一周往返一次，现在就方便多了。“这次带了很多礼物回去，和亲友分享这份喜悦。”

因疫情防控需要，粤港多个陆路口岸2020年2月起暂停服务。今年1月8日，深港口岸分阶段有序恢复内地与香港人员正常往来。2月以来，每日有超过8万人次通过海陆空各大口岸入境香港。

在6日举行的深港陆路口岸全面恢复通关暨莲塘/香园围口岸旅检启用仪式上，香港特区政府保安局局长邓炳强表示，特区政府和广大市民对全面通关期盼已久，相关部门与深圳各口岸部门连日来不分昼夜、上下一心为落实全面通关做好准备。

“深圳、大湾区以至全国的同胞和朋友们，我代表香港跟你们说声‘你好！Hello！’。香港已经完全准备好再次欢迎你们！”邓炳强说。

深圳市口岸办主任王刚表示，深圳将创新通关模式、改善查验方式，共同打造一流的口岸通关、营商环境，便捷生产要素高效流通。

内地居民与香港、澳门团队旅游经营活动当日也正式恢复。在罗湖口岸抵港大堂，香港旅游发展局工作人员手持“Hello，Hong Kong”的标语牌，迎来一批批抵港旅客，并向他们派发印有“你好，香港”的红色礼袋。当天还有6个内地旅行团到访澳门。

新华社深圳/香港2月6日电

(责编：王震、陈键)

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