我国将开展城市公园绿地开放共享试点
2023年02月07日08:49 | 来源：新华社
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据新华社北京2月6日电（记者王优玲）记者6日从住房和城乡建设部了解到，我国将开展城市公园绿地开放共享试点，鼓励各地增加可进入、可体验的活动场地，完善配套服务设施，更好地满足人民群众搭建帐篷、运动健身、休闲游憩等亲近自然的户外活动需求。
住房和城乡建设部近日发布的通知要求，各省级住房和城乡建设（园林绿化）主管部门要组织本地区有关城市开展公园绿地开放共享试点工作，试点时间为1年。其中，南方地区要应试尽试，逐步扩大公园绿地开放共享区域。其他地区可根据实际情况选择试点城市，合理确定开放共享区域。各地要以点带面，不断推动公园绿地开放共享。
(责编：王震、陈键)
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