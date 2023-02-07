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老口岸“复工”，新口岸“迎客”

深港陆路口岸全面恢复通关现场直击

2023年02月07日08:49 | 来源：新华社
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　　夜幕下，一辆从香港旺角出发的首班跨境直通车满载乘客，抵达位于深港交界的落马洲/皇岗口岸。零时许，口岸首次启用的临时旅检场地灯火通明，率先迎来6日全面通关的络绎人潮。

　　深港两地陆路口岸6日全面恢复通关，罗湖口岸、落马洲/皇岗口岸重新投入运作，莲塘/香园围口岸也以崭新面貌首次“迎客”。

　　罗湖口岸是连接香港和内地历史最久的“第一口岸”，该口岸设计通关能力为旅客40万人次/日，共173条出入境查验通道，2018年的客流量高达8500万人次。

　　“我们5点多就到站内，为罗湖站重启做足准备。”港铁职员邝婉蕙说，“我们想为过境旅客提供更加细致的服务。”在罗湖口岸的香港离境大堂内，她和同事手拎装满蓝色口罩和消毒液的竹篮，给旅客派发。

　　6时30分，罗湖口岸的闸机缓缓升起，旅客们满怀欣喜，踏上旅途。

　　香港市民梁小姐目前在中国政法大学修读法学专业，6日她和母亲在罗湖过关，回广西探亲，之后将结束持续了一年多的网课，在二月中旬重返北京校园。即将毕业的梁小姐说，未来有在大湾区工作的计划，“大湾区发展机遇多，接纳度高，而且离家近，方便照顾家人。”她说。

　　在深圳罗湖口岸，香港特区立法会议员刘国勋首批抵达深圳，感受全面恢复通关后的全流程体验。“罗湖口岸虽然三年没有启用了，但是我这次过关跟以前没有什么区别，甚至更方便一些，整个过程10分钟都不到。”

　　深圳市口岸办二级调研员谭录明介绍，罗湖口岸从2020年2月4日暂停通关至今已经1098天。“我们协调各方，为罗湖口岸的开通做足了准备。我们会以崭新的面貌迎接来自全国、全世界各地的朋友！”

　　莲塘/香园围口岸自2020年启用以来，只开放货检设施予跨境货车使用，6日是第一次开始客运通关服务。作为首个“人车直达”口岸，从地下车库，到出入境大堂，一路上指示明确。

　　香港市民冯女士6日驾车从沙田到莲塘/香园围口岸过关，口岸停车场提供约400个停车位。冯女士表示，现在可以开车到口岸后过关至深圳非常方便。“我今天把车停到这里，晚上从深圳回来可以开车回家，省下很多时间。”

　　“深港同心，口岸同行”“深港双城一家亲”……在深圳莲塘口岸，各种欢迎标语鲜艳醒目，提前预备的鲜花和贴心防疫包，给通关旅客营造出温暖的氛围。

　　7时05分左右，在莲塘口岸二楼入境大厅，背着相机的香港旅客蔡先生正式通过边检通道，成为当日首个经莲塘口岸抵达深圳的旅客。

　　三楼出境大厅内，大批即将赴港开始新学期的跨境学童和他们的家长排起了长队，大家相互讨论着新学期的安排，或者拿出手机拍照留念。

　　家住罗湖的潘巧娟女士，一早就带着在香港读初二的儿子来到口岸准备通关。“期待好久了，上了几年网课，今天我送他去香港上学，顺便也去看一下他爷爷奶奶，三年都没见了。”潘巧娟说。

　　10时，深港陆路口岸全面恢复通关暨莲塘/香园围口岸旅检启用仪式举行，深圳市口岸办主任王刚、香港特区政府保安局局长邓炳强现场致辞时表示，这是深港两地人民热切期待、翘首以盼的大事，也是促进深港两地交流合作发展的要事，意义重大而深远。

　　截至6日中午12时，所有口岸累计有约83000人次北上内地及南下香港，分别有50000人次北上及33000人次南下，其中最多人选择使用罗湖口岸北上，约有14000人次。

　　新华社香港/深圳2月6日电

(责编：王震、陈键)
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