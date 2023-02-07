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出境团队游重启，出境旅游市场加速复苏

2023年02月07日08:50 | 来源：新华社
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新华社北京2月6日电（记者陈爱平、罗鑫、周文冲）6日，我国试点恢复赴泰国等20个国家出境团队旅游和“机票+酒店”业务。业内人士预计，我国出境游市场将呈现持续回暖、加速复苏的走势。

部分目的地率先热起来

上海市文化和旅游局介绍，6日上海共有3家旅行社的4个旅游团先后出发开启出境游。

清晨7时许，69岁的上海人黄惺和三名“老伙伴”抵达上海浦东机场，他们是时隔3年多来上海首批出境团队游游客。“此次选择泰国，真的是因为好久没出国玩了，想好好‘放飞’一下。”黄惺拿着刚办理的登机牌很兴奋，他计划在泰国跟团游之后，年内再来趟东欧国家自由行。

黄惺所在的旅行团有20余名中国游客。组团的春秋旅游副总经理周卫红介绍说，他们到达泰国普吉岛后将分成两队前往不同的海滩体验。

上海锦江旅游控股有限公司首个旅游团将在2月7日出发前往阿联酋，这条线路在春节假期上线后收到不少咨询并很快成团。上海锦江旅游控股有限公司总裁刘宁说，卡塔尔世界杯的举办让许多人对中东国家充满好奇，随着当地与中国经贸往来的深入，商务活动日益增多，因此中东旅游市场潜力较大。

重庆江北国际机场口岸已新增、恢复重庆至泰国曼谷、老挝万象、阿联酋迪拜等11条国际（地区）直航航线。重庆出入境边防检查总站数据显示，1月8日以来重庆机场口岸以旅游为目的出境（含港澳台）的中国公民已超过2000人次，较过去三年同期明显增长。

“机票+酒店”出境游热度亦在攀升。携程平台上，相较春节假期，假期结束后一周出境团队游和“机票+酒店”产品预订量增长了3倍。同程旅行平台上，今年劳动节期间出境团队游和“机票+酒店”搜索量环比上涨187%。

中国社会科学院财经战略研究院教授魏翔说，出境团队游恢复释放了我国经济复苏的积极信号。

出行需求呈现新变化

中国旅游研究院院长戴斌预判，从全年来看，出境游市场将表现出持续回暖、加速复苏的走势。人们的出行需求也呈现出一些新的变化。

中国旅游研究院专项调查显示，受访者出游更重视的因素由高到低排序为“旅游产品的性价比”“旅游过程中卫生状况”“旅游产品的丰富度”等。

刘宁说，就旅游产品性价比而言，目前各航空公司国际航班运力还有些紧张，机票、酒店及接待费用上涨导致短期内旅行团费用还偏高，但消费者的热情将吸引更多资源投入市场。上海航空国际旅游（集团）有限公司总经理助理顾伟表示，旅游企业与海外目的地加强资源整合、对接，给供需双方多一些时间，预计将有更多具有性价比的产品上线。

赴泰旅行团领队师文介绍，游客现在更青睐舒缓的行程，因此旅行团抵达普吉岛后大部分行程会安排得比较轻松。人们也更加注重文化体验和生活方式的深度体验，所以会在普吉岛的老街安排一场“微旅行”。师文还有一个任务是将在当地老街、夜市做两场直播，让国内更多观众了解当地旅游市场恢复情况。

出行安全、服务质量是重中之重

业界认为，出境游要真正全面恢复，还需要管理部门、市场主体、从业人员和游客的共同发力。

许多旅行社正积极准备。锦江旅游与吉祥航空等企业建立战略合作，并借助锦江国际集团旗下的海外酒店资源，在保证团队游品质的前提下控制成本。春秋旅游积极寻找新的旅游资源，满足游客私密性、小团化以及定制化的需求，还通过业务部门人员调整、增加培训、将更有经验的员工安排在热门目的地等，以期提升游客体验感。

喜马拉雅航空中国区总经理安永胜称，目前恢复运营了北京和昆明到加德满都客运航班，并将尽快复航更多城市的直飞航线。春秋航空公司浦东机场站站长陆佳伟介绍，目前春秋航空在浦东机场进出境航班每天有20余班，航班客座率在九成左右。春秋航空将根据出入境旅游恢复情况，恢复或新开更多的国际航班。

同时，文旅部门也在加强对旅行社及在线旅游企业的监督检查，切实维护旅游市场秩序。上海市文化和旅游局已部署要求，旅游企业增强旅游突发事件防范和应急处理能力。旅游执法部门也将密切关注市场动态，加强对旅游市场的执法监管力度。

专家建议，游客应谨记“每个人都是自己健康第一责任人”，在出行前查询过境国家及目的地国家的相关防疫要求和签证要求，合理规划行程。游玩中要注意个人防护，备好适量药品。

(责编：王震、陈键)
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