马晓澄

出境游咨询量和订单量暴增、多个省份包机出海抢单、企业外出洽谈业务积极性高涨、多个外企投资项目已经提上日程或者开始动工……种种迹象显示，中国经济的活力正在加速释放，前景光明的中国经济正成为全球经济发展的“定海神针”。

在过去三年，中国始终强调统筹疫情防控和经济社会发展，努力用最小的代价实现最大的防控效果，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。过去三年里，中国经济年均增长4.5%，增速远高于世界经济平均增速1.8%，也高于美国、欧元区和日本的1.6%、0.7%和-0.3%。

去年底到今年初，随着疫情防控措施不断优化，促进人员、资本、技术等多种生产要素流动的因素不断叠加。工厂机器轰鸣，服务业的人气在迅速回升，消费也在加速反弹。最新数据显示，1月份中国制造业采购经理指数（PMI）为50.1%，比上月上升3.1个百分点。这是连续3个月收缩后，制造业PMI重返扩张区间，表明中国经济景气水平明显回升。

经济韧性强、潜力大、活力足且长期向好，这是中国经济的基本面，也是面对各种艰难险阻、重大挑战的底气。当前，世界经济发展面临诸多不确定性。随着各项政策的持续发力，中国经济稳步回升，潜能持续释放，将为世界经济注入信心和力量。

近期，多个国际机构纷纷调高中国经济增长预期，关于中国经济增长的讨论不断增多。国际货币基金组织将今年中国经济增长预期从4.4%大幅上调至5.2%。摩根士丹利近期把2023年中国经济增长预期上调0.3个百分点至5.7%。高盛集团认为中国当下市场回升不仅是消费和服务贸易恢复，更是“跨越许多产业、基础更加广泛的增长恢复”。

国际舆论看好中国经济巨大潜力和重大贡献。欧洲最大资产管理公司东方汇理认为，中国今年为国际企业提供了“最大的确定性”，强劲的增长和反弹是最大的确定性，唯一的“不确定性”是增长的程度和速度。IMF首席经济学家皮埃尔-奥利维耶·古兰沙认为，中国2023年对全球经济增长的贡献率将远超美国和欧盟。也有外国商界人士认为，中国经济将为世界带来惊喜。

在世界经济论坛2023年年会期间，与会人士普遍认为，中国优化调整疫情防控政策将显著降低全球经济衰退的可能性。国际社会和投资者对中国市场的前景持乐观态度，对中国经济发展充满信心，不断回暖的中国经济也必将为全球经济平稳发展带来更大贡献。

新华社北京2月6日电

(责编：王震、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经