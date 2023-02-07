天津滨海新区总投资额上千亿元项目集中开工
2023年02月07日08:51 | 来源：新华社
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新华社天津电（记者王井怀、梁姊）2月3日，天津市滨海新区122个重点项目正式开工，总投资1208亿元，其中100亿元以上项目3个、50亿元至100亿元项目2个、10亿元至50亿元项目18个。
这批项目涉及先进制造业、创新平台、现代服务业、基础设施和民生改善等领域，将成为推动滨海新区经济社会高质量发展的新引擎。
这批项目中，先进制造业项目达49个，总投资649.3亿元，占总规模的54%。“之所以选择天津，是因为天津有着氢能产业发展的资源禀赋以及扶持政策。”天津国鸿氢能科技有限公司常务副总经理师振介绍说。
同时，有64个项目聚焦保障和改善民生、优化城市功能等领域。天津临港综合保税区基础设施及产业配套一期工程、滨海高新区海洋科技园保障性租赁住房及配套设施等项目的总投资均达10亿元以上。
(责编：王震、陈键)
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