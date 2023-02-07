新华社深圳电（记者毛思倩、王丰）近日，在广东佛山顺德北滘港码头，佛山市美的报关有限公司申报的电烤箱、洗碗机等货物被运上诚祥398号驳船，办结通关手续后，通过内河驳运至深圳蛇口码头，直接登上货轮发往印度、沙特阿拉伯、日本、泰国等国家和地区。这批家用电器出口环节的无缝衔接，得益于“粤港澳大湾区组合港”项目。

据悉，受珠三角水网航道水深、桥梁限高等因素限制，大型国际货轮无法直接驶入珠江水道，货物必须通过驳船运至深圳港，企业需奔走两地海关办理转关手续，物流和时间成本随之上升。

近年来，深圳市交通运输局与深圳海关等部门联合创新实施“深圳枢纽港+珠江沿线支线港”的“粤港澳大湾区组合港”项目，将深圳港口货源腹地纵深拓展至珠三角内河沿线码头，将传统“转关模式”精简为“一次申报、一次查验、一次放行”。

2020年，深圳和顺德两地政府部门和港口企业积极协调沟通，试点实施“深圳蛇口—顺德新港组合港”，“两次报关”变为“一次报关”，首次实现“跨关区两港合一”。3年来，组合港的覆盖范围不断拓展，构建了以深圳港为枢纽港、内河港口为喂给港的粤港澳大湾区组合港体系。

深圳市交通运输局数据显示，截至目前，深圳已与佛山、中山、珠海等9个地市开通了26个组合港。2022年，深圳港通过组合港模式累计完成21万标箱的作业量，同比增长86.22%。

(责编：王震、陈键)

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