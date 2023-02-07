颜维琦

原标题：抢先机 拼人才 闯新路

兔年新春开工，上海浦东新区一派热火朝天的景象。

2月1日，在浦东新区北蔡镇，总投资8.5亿元的思特威全球总部园区项目开工建设。当日，浦东新区有146个重大科技产业及配套项目签约或开工，总投资额约867亿元。其中，重大科技产业集中签约项目88个，总投资额约341亿元；集中开工项目58个，总投资额约526亿元。这些项目涉及生物医药、人工智能、集成电路、汽车制造及城市功能提升等多个领域，覆盖范围广、科技含量高、服务功能强，将为引领经济高质量发展注入新动能。

《中共中央 国务院关于支持浦东新区高水平改革开放打造社会主义现代化建设引领区的意见》发布一年多来，浦东新区着力推进首创性改革、引领性开放、集成化创新，引领区建设取得重要进展。截至目前，实施方案450项任务中完成或基本完成的已达409项，完成比例超过90%，形成了一批首创性改革、引领性开放、集成化创新成果。

深化科技体制机制创新

2月3日，浦东新区科创策源重点平台启动。作为上海科技创新的主力军，浦东明确，坚持原始创新、集成创新、开放创新一体设计，坚持创新链、产业链、人才链一体部署，继续发挥制度优势，构建科创策源“一体两翼”格局——从起步阶段的基础创新、“0”到“1”的成果转化，再到加速阶段的“热带雨林”式创新生态，着眼全过程、全链条，深化科技体制机制创新，强化科技创新主体和前沿科创平台建设，打造一批创新“核爆点”。

其中，国家自然科学基金区域创新发展联合基金市区合作项目的启动备受关注。联合基金构建国家、上海市、浦东新区三级合作机制，从2023年起，每年三方共投入1.2亿元，持续5年，聚焦关键科学问题，提升基础研究和应用基础研究水平。

记者注意到，该联合基金于2022年启动筹备，今年1月国家自然科学基金委员会发布的联合基金指南中，浦东有1项集成项目和11项重点项目被采纳，涵盖集成电路、生物医药、人工智能等重点关键领域，涉及金额近4000万元，约占上海全市的1/3，彰显浦东科技创新的主力军作用。接下来，浦东还将探索建立联合基金的可持续发展模式。

三方面加大改革力度

大胆试、大胆闯、自主改，是浦东新区与生俱来的特质。浦东开发开放以来，坚持高新技术产业先行，产业经过多轮演进、沉淀、深化，已形成以“三大先导”“六大硬核”为引领的现代产业体系。浦东以上海1/5的土地面积、1/6的现状工业用地，创造了全市近1/3的工业总产值、近2/5的战略性新兴产业总产值，发挥了全市经济发展稳定器、压舱石、动力源的作用。

在浦东，好项目不缺土地，好产业不缺空间。记者了解到，今年浦东新区将重点在三方面加大改革创新，优化投资机制，提升服务实效。一是更大的产业空间供给，将进一步加大产业项目用地的储备，引导盘活存量产业用地，聚焦新赛道布局，加快推进特色产业园区基础配套设施建设；二是更快的投资促进速度，将实施产业攻坚行动，汇集多部门合力解决企业困难诉求，加快推进项目落地；三是更全的产业政策配套，将更好地落实生物医药、智能网联等产业法规措施，为产业发展形成法治保障，加大行政审批改革，持续优化营商环境，系统集成科技、产业、人才等各类政策的组织实施，让政策直达企业、让企业即享政策。

以人才引领发展

创新的根本是人才。“明珠计划”、“院士八条”、博士后政策……浦东新区近日紧锣密鼓推出一揽子人才新政，面向全球释放敬才爱才、以人才引领发展的强烈信号。

这些专项政策瞄准战略科技人才力量，同时侧重对海外人才引进的激励；金融、航运、法律服务人才和技能人才政策，旨在壮大浦东现代服务业、先进制造业急需的国际化人才、专业型人才队伍；教育、卫生人才政策，着重破解社会事业人才队伍紧缺的瓶颈；海外人才认定标准、人才安居保障政策等，为其他政策的实施落地提供支撑。

聚焦率先打造“国际人才发展引领区”，浦东提出目标：到2025年，这片改革热土的全球高峰人才团队、高层次创新创业人才、高质量产业人才、高潜力青年人才等数量显著提升，人才资源总量发展到200万人左右，成为我国人才国际化程度和人才竞争力最高的地区之一。

抢先机、拼人才、闯新路，浦东新区正以昂扬斗志，奋力推进高水平改革开放，发挥引领区、自贸试验区、综合改革试点等国家战略的叠加效应，开展一批重大改革和制度创新试点，建设一批重大功能性平台项目，推出一批浦东新区法规和管理措施，努力形成更多可复制、可推广的制度创新成果，更好发挥浦东社会主义现代化建设引领区“王牌”作用。

(责编：申佳平、陈键)

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