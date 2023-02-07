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紧盯不放抓好春管春耕

陈 晨
2023年02月07日08:56 | 来源：光明日报
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原标题：紧盯不放抓好春管春耕

　　 农业农村部6日召开全国春季田管暨春耕备耕工作视频会议，强调要紧盯不放抓好春管春耕各项工作，抓实抓细小麦油菜田管，全力稳住大豆面积，大面积提升单产，奋力夺取夏季粮油丰收，为稳增长、稳物价、增信心提供坚实支撑。

　　 会议指出，当前夏季粮油生产基础总体较好，但也面临苗情复杂田管任务重、粮食生产成本持续攀升等问题。各级农业农村部门要进一步增强责任感紧迫感，切实把粮食生产各项工作抓实抓到位。要紧盯小麦油菜苗情转化关键期，采取有效措施趋利避害、扬长避短。及早布置安排病虫害防控，搞好联防联控、统防统治和应急防控，努力减轻灾害损失。

　　 会议强调，要攻坚克难扩种大豆油料，做好科技创新、加工增值和政策支持。要抓紧协调完善大豆和玉米生产者补贴政策，促进产销衔接，在大豆完全成本保险和种植收入保险试点县扩大覆盖面，加大大豆种植支持力度，着力缩小大豆玉米种植收益差，千方百计稳住净作大豆。因地制宜找准大豆玉米带状复合适用种植模式，加快改造农机、适配农艺，解决好打药除草、机种机收等问题。针对油菜长势不均、旺弱并存等问题，分区分类加强精细指导。

　　 会议要求，要不误农时抓好春播，落实落细粮食生产各项扶持政策，大力发展农业社会化服务，切实稳住粮食面积。要紧盯全国两会等关键节点抓好“菜篮子”产品供应，科学安排蔬菜茬口和上市档期，稳定能繁母猪存栏，指导养殖场户合理出栏，稳定市场价格，防止大起大落。

(责编：申佳平、陈键)
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