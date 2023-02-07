崔爽

原标题：区块链+隐私计算 算力集群“蜂巢”启用

1000台高性能专用算力服务器组建的庞大集群，每秒可处理超过2.4亿笔智能合约交易、百亿条数据隐私计算，性能全球领先……科技日报记者近日从北京微芯区块链与边缘计算研究院获悉，区块链与隐私计算算力集群Hive“蜂巢”日前正式启用。

据介绍，作为北京市重大科技创新及高精尖产业项目，该算力集群依托我国首个自主可控的区块链软硬件技术体系“长安链”，建设具备先进算力、服务国家重大应用场景的区块链与隐私计算算力基础设施。它的主体位于中关村科学城北区的核心地带，整个集群拥有1000台“长安链”高性能专用算力服务器，在架构灵活性、共识机制、数据存储等方面获得技术突破，每秒可处理2.4亿笔智能合约交易，每秒可执行百亿条数据隐私计算。

不仅如此，Hive“蜂巢”的框架体系、技术架构、核心组件及隐私计算专用编程语言全部自主研发，其超过100万行核心软件代码对业界开源开放，并保持活跃迭代更新，至今已累计发布近20个版本，保障数据流通全生命周期安全可信，同时也带动产业生态的繁荣。

同时，依托Hive“蜂巢”所搭建的区块链与隐私计算服务平台实现了开放共享，通过供应链金融、全球贸易服务等全领域数据跨境可信流转，放大数据价值，助力大批中国企业在国际市场中强化竞争力。

通过汇集政务部门、社会机构的海量数据，Hive“蜂巢”支持大规模区块链网络和高性能隐私计算的运行，加速释放数据价值，赋能实体经济，夯实数字经济新生态的根基。

(责编：申佳平、陈键)

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