赵建华

原标题：2022年度中国个税综合所得汇算清缴即将开始

中国国家税务总局6日发布公告，2022年度个人所得税综合所得汇算清缴办理时间为2023年3月1日至6月30日。在中国境内无住所的纳税人在3月1日前离境的，可以在离境前办理。

2022年度终了后，居民个人(下称纳税人)需要汇总2022年1月1日至12月31日取得的工资薪金、劳务报酬、稿酬、特许权使用费等四项综合所得的收入额，减除费用6万元(人民币，下同)以及专项扣除、专项附加扣除、依法确定的其他扣除和符合条件的公益慈善事业捐赠后，适用综合所得个人所得税税率并减去速算扣除数，计算最终应纳税额，再减去2022年已预缴税额，得出应退或应补税额，向税务机关申报并办理退税或补税。

纳税人在2022年已依法预缴个人所得税且符合下列情形之一的，无需办理汇算：汇算需补税但综合所得收入全年不超过12万元；汇算需补税金额不超过400元；已预缴税额与汇算应纳税额一致的；符合汇算退税条件但不申请退税。

纳税人及其配偶、未成年子女符合条件的大病医疗支出；符合条件的3岁以下婴幼儿照护、子女教育、继续教育、住房贷款利息或住房租金、赡养老人等专项附加扣除，以及减除费用、专项扣除、依法确定的其他扣除；符合条件的公益慈善事业捐赠；符合条件的个人养老金扣除，纳税人可在汇算期间填报或补充扣除。

国家税务总局介绍，今年的汇算清缴优先退税服务范围进一步扩大。其中，“下有小”的范围拓展至填报了3岁以下婴幼儿照护专项附加扣除的纳税人，2022年度收入降幅较大的纳税人也被纳入优先退税服务范围。预约办税期限进一步延长，3月1日-20日，纳税人按照预约时间办理汇算；3月21日后，纳税人无需预约，可在汇算期内随时办理。

(责编：申佳平、陈键)

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